Pandillas se apoderan de Guatemala: usurpan cientos de viviendas 

La usurpación de viviendas por parte de pandillas en Ciudad de Guatemala se ha convertido en un problema creciente, según denunció una organización no gubernamental dedicada a la defensa de derechos humanos.

El fenómeno, alarmante y cada vez más frecuente, pone en riesgo a familias enteras y agrava la crisis de seguridad en zonas vulnerables del país.

De acuerdo con reportes recientes, las pandillas no solo controlan territorios enteros, sino que también despojan a cientos de propietarios de sus casas.

Los grupos criminales aprovechan el temor y la falta de presencia estatal para forzar a las familias a abandonar sus hogares, ocupando posteriormente las viviendas para actividades ilícitas o como bases de operación.

Esta situación ha sido documentada por la ONG Local, que estima que el despojo afecta a cientos de casas y a numerosas familias en varias colonias de la ciudad.

Impacto social de la usurpación de viviendas en la población

El despojo de viviendas por pandillas genera una crisis humanitaria loca, dejando a las familias sin refugio ni pertenencias y forzándolas al desplazamiento interno.

La ONG advierte que muchas víctimas temen denunciar por represalias, mientras que el crimen organizado se fortalece ante la ausencia de respuestas contundentes por parte de las autoridades.

Este fenómeno acentúa la inseguridad y perpetúa el círculo de violencia en las comunidades afectadas.

Asimismo, la problemática tiene un impacto directo en la economía local y las oportunidades de desarrollo, ya que muchas propiedades quedan bajo el control del crimen organizado.