Panda Express Es Demandado por Acoso y Agresión Sexual por una Exempleada después de Asistir a un Confuso “Seminario de Perfeccionamiento Personal” obligatorio

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Panda Restaurant Group, Inc., operador de la cadena nacional de restaurantes de comida rápida Panda Express, fue demandado por la exempleada Jennifer Spargifiore, debido a que sufrió agresión y acoso sexual, despido injustificado y provocación intencional de angustia emocional. La demanda, presentada por los abogados litigantes en materia laboral de Los Ángeles Blair & Ramirez LLP, se entabló luego de asistir al “Seminario de Perfeccionamiento Personal” obligatorio, operado en conjunto con Alive Seminars y Coaching Academy, al que la Sra. Spargifiore y otros empleados de Panda Express debían asistir como requisito previo para obtener un ascenso en Panda Express, según la demanda.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, caso número: 21STCV07909, incluye fundamentos de lo siguiente: Agresión sexual (Código Civil de California § 1708.5); acoso en un ambiente de trabajo hostil basado en el sexo/género en violación de la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California (Fair Employment and Housing Act) (Código del Gobierno de California § 12940 (j)); falta de prevención del acoso en violación de la FEHA (Código del Gobierno de California § 12940 (k)); renuncia forzada en violación del orden público; y provocación intencional de angustia emocional.

La demanda alega que el curso Alive Seminars de cuatro días, patrocinado y respaldado por Panda Express, era un “requisito previo para obtener un ascenso” y los asistentes, incluida la Sra. Spargifiore, se vieron obligados a permanecer en un “entorno de miedo” e “intimidación” mientras participaban en rituales similares a los de culto con el pretexto de “perfeccionamiento personal” y “formación de equipos”, incluido el contacto forzado de piel con piel mientras los participantes estaban casi desnudos. Según la demanda, “los asistentes tenían prohibido usar sus teléfonos celulares; no había reloj en la habitación; las puertas y las ventanas estaban cubiertas con una tela negra. El ambiente no parecía el de un seminario de perfeccionamiento personal, sino que parecía el de un sitio para llevar a cabo interrogatorios extraoficiales de sospechosos por terrorismo. El aislamiento sensorial y la intimidación eran reforzados por los constantes gritos y abusos verbales de parte del personal del seminario, se creó un entorno de miedo”, y Panda Express “adoptó, ratificó y avaló la conducta delictiva y la autorizó como si fuera política propia”. La Sra. Spargifiore se vio obligada a dejar la empresa después de negarse a asistir a los “seminarios”, en lugar de no pagar ese precio para obtener el ascenso.

El demandado Panda Restaurant Group, Inc. no es ajeno a los litigios y ha sido objeto de varias demandas recientes por violar la ley laboral, incluida una demanda colectiva (Caso N.º. 19STCV44438) presentada por el bufete de abogados Parris Law Firm, en la que se alega que no se pagan los salarios adecuados.

La Sra. Spargifiore está representada por los abogados litigantes de Los Ángeles, Matthew Blair y Oscar Ramirez, quienes declararon: “Hoy, la Sra. Spargifiore ha dado el difícil paso de presentar una demanda y tiene como objetivo no solo ayudarse a sí misma, sino cambiar el lugar de trabajo para todos los empleados de Panda Express. Los empleados que deseen ascender en una empresa deben ser juzgados por su talento y habilidad, no por si se degradan delante de sus compañeros de trabajo, como requería Panda Express, a fin de demostrar su lealtad a la empresa”.

