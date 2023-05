Pan-American Life Insurance Group nombra a la Dra. Sandra K. Johnson como Miembro de la Junta Directiva

NEW ORLEANS–(BUSINESS WIRE)–Pan-American Life Insurance Group (PALIG), proveedor líder de seguros de vida, accidentes y salud a través de las Américas, anunció el nombramiento de la Dra. Sandra K. Johnson como miembro de la Junta Directiva de la compañía, con efecto a partir del 1 de junio de 2023.

La Dra. Johnson es la fundadora y CEO de SKJ Visioneering, una compañía consultora de tecnología con sede en North Carolina. Además, ella es directora en la Junta Directiva de Regional Management Corporation. Previamente, fue la Oficial Principal de Tecnología (CTO) de IBM para África central, oriental y occidental, y miembro de IBM Academy of Technology, que corresponde al 1% principal de IBM de más de 250,000 profesionales tecnológicos. Durante sus más de 35 años de experiencia, la Dra. Johnson recibió varios premios técnicos y profesionales y el título de Master Inventor con más de 40 patentes emitidas y pendientes.

“Nos emociona que la Dra. Johnson se una a nuestra Junta Directiva, ella es una líder inspiradora y una pionera”, dijo José S. Suquet, Presidente de la Junta Directiva y CEO de PALIG. “La vasta experiencia tecnológica y digital de la Dra. Johnson será un enorme activo para la Junta Directiva de PALIG. Su pensamiento innovador, su enfoque con propósito y su amplia experiencia trabajando con organizaciones multinacionales fortalecerán más a la Junta Directiva, al ofrecer perspectivas inteligentes y orientación digital a medida que seguimos ejecutando nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo y preparamos a PALIG para el futuro”.

Durante su tiempo en IBM, la Dra. Johnson formó parte del equipo de diseño que desarrolló el prototipo de la máquina de ajedrez de IBM, famosa a nivel mundial. Además, es autora y coautora de más de 80 publicaciones, Editora en Jefe del libro Performance Tuning for Linux Servers, y autora de Inspirational Nuggets, Inspirational Nuggets Too, y GREGORY: The Life of a Lupus Warrior.

La Dra. Johnson obtuvo los títulos B.S. (summa cum laude), M.S. y Ph.D., todos en ingeniería eléctrica de Southern University, Stanford University y Rice University, respectivamente. Ella es la primera mujer afroamericana en obtener un Doctorado en ingeniería informática en los Estados Unidos y fue reconocida como una de las 100 personas de la raza negra más importantes en Tecnología (2007-2010). Ella también es miembro del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Association for Computing Machinery (ACM), miembro de IEEE e Ingeniera Distinguida de ACM.

ACERCA DE PAN-AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP

Pan-American Life Insurance Group (PALIG), proveedor líder de seguros de vida, accidentes y salud a través de las Américas desde 1911 ha prestado servicio financiero confiable. Con sede en Nueva Orleans, el Grupo está conformado por más de veinte compañías miembro, emplea a más de 2,100 en todo el mundo y ofrece seguros de vida, accidente y salud, beneficios para empleados y servicios financieros de primer nivel en 49 estados, el distrito de Columbia (D.C.), Puerto Rico, las Islas Vírgenes Estadounidenses y a través de América Latina y el Caribe. El Grupo tiene sucursales y empresas afiliadas en Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y 13 mercados en el Caribe, entre ellos Barbados, las Islas Caimán, Curazao y Trinidad y Tobago. Para obtener más información, visite palig.com, el sitio web de Pan-American Life, síganos en Facebook @PanAmericanLife, síganos en Twitter @PanAmericanLife, y conéctese con nosotros en LinkedIn en Pan-American Life Insurance Group.

