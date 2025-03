Pan-American Life Insurance Group Nombra a la Dra. María Azúa Himmel como Miembro de su Junta Directiva

NUEVA ORLEANS--(BUSINESS WIRE)--Pan-American Life Insurance Group (PALIG), proveedor líder de seguros de vida, accidentes y salud a través de las Américas, se complace en anunciar el nombramiento de la Dra. María Azúa Himmel como miembro de su Junta Directiva, con efecto a partir del 30 de abril de 2025.





La Dra. María Azúa Himmel es una reconocida ejecutiva del sector tecnológico y líder en innovación, con más de dos décadas de experiencia impulsando la transformación digital en la industria de servicios financieros. Actualmente, se desempeña como Directora General en Bank of America, donde recientemente lideró la estrategia de transformación de contenedores y adopción de la nube. Antes de su rol en Bank of America, ocupó posiciones de liderazgo en Fidelity Investments y Barclays Bank, además de haber sido Directora de Información (CIO) de Servicios de Externalización de Procesos Globales en IBM.

"Nos complace dar la bienvenida a la Dra. María Azúa Himmel a nuestra Junta Directiva", expresó José S. Suquet, Presidente de la Junta Directiva y CEO de PALIG. "Su trayectoria en innovación tecnológica y su capacidad para integrar tecnologías emergentes con procesos validados serán fundamentales para seguir fortaleciendo nuestras capacidades digitales y optimizando nuestras operaciones".

Con 50 patentes tecnológicas a su nombre y como autora de The Social Factor: Innovate, Ignite, and Win through Mass Collaboration and Social Networking, la Dra. María Azúa Himmel ha demostrado de manera constante su capacidad para identificar y aplicar tendencias emergentes que generan valor empresarial. Posee un doctorado en Ciencias de la Computación por Pace University y participa activamente en diversas organizaciones de prestigio, entre ellas la Cruz Roja Americana – Región de Carolina del Norte, la Asociación Nacional de Directores Corporativos (NACD) y la Asociación de Directores Corporativos Latinos (LCDA).

Además de su rol en la Junta Directiva, la Dra. María Azúa Himmel formará parte de los Comités de Finanzas y Auditoría, aportando su amplia experiencia en tecnología, gestión de datos y servicios financieros.

