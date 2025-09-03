Pan-American Life Insurance Group nombra a David J. Turner, Jr. como miembro de su Junta Directiva

NUEVA ORLEANS--(BUSINESS WIRE)--Pan-American Life Insurance Group (PALIG), proveedor líder de seguros de vida, accidentes y salud a través de las Américas, anuncia el nombramiento de David J. Turner, Jr. como miembro de su Junta Directiva, efectivo a partir del 1 de septiembre de 2025.









El Sr. Turner se desempeña actualmente como Director Financiero (CFO) de Regions Financial Corporation y es miembro de su Equipo de Liderazgo Ejecutivo. En este cargo, supervisa todas las operaciones financieras, incluyendo relaciones con inversionistas, tesorería corporativa, impuestos, contabilidad, sistemas financieros, así como fusiones y adquisiciones. Desde su incorporación a Regions en 2005, ha ocupado varios puestos clave de liderazgo, entre ellos la dirección de la División de Auditoría Interna antes de ser designado CFO en 2010.

Previo a su trayectoria en Regions, el Sr. Turner fue socio de auditoría en KPMG LLP y en Arthur Andersen LLP.

Actualmente, forma parte del Consejo de Administración de Diversified Energy, donde preside tanto el Comité de Remuneración como el Comité de Auditoría y Riesgos, y es miembro del Comité de Nominaciones y Gobernanza. Asimismo, ha integrado las juntas de Junior Achievement of Alabama y United Way of Central Alabama, y participa activamente en diversas organizaciones profesionales y cívicas, incluyendo el Gabinete del Presidente de la Universidad de Alabama, el Financial Services Roundtable y Leadership Alabama.

“Es un honor dar la bienvenida a David a la Junta Directiva de PALIG,” señaló José S. Suquet, Presidente de la Junta Directiva y CEO de PALIG. “Mientras continuamos fortaleciendo nuestra sólida base financiera, su amplia experiencia en operaciones financieras y gobernanza será clave para impulsar nuestro crecimiento estratégico en las Américas.”

En su nuevo rol, el Sr. Turner también formará parte de los Comités de Finanzas y Auditoría, aportando su profundo conocimiento del sector de servicios financieros para respaldar la solidez fiscal y la supervisión estratégica de PALIG.

ACERCA DE PAN‑AMERICAN LIFE INSURANCE GROUP

Fundada en 1911 y con sede en Nueva Orleans, Pan‑American Life Insurance Group (PALIG) ofrece seguros de vida, accidentes y salud a más de 7.1 millones de asegurados en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Con operaciones en 22 países y más de 2,200 colaboradores, PALIG cuenta con una calificación de solidez financiera A (Sólida) de Fitch Ratings y A (Excelente) de AM Best, y brinda protección financiera confiable y bienestar a lo largo de la vida. Conozca más sobre cómo somos Confianza Toda la Vida en palig.com.

