Pam Bondi podría ser acusada de desacato tras la publicar solo algunos de los archivos Epstein 

El reciente intento de declarar en desacato a la fiscal general Pam Bondi por archivos Epstein ha generado polémica en el Congreso de EEUU.

Demócratas y republicanos, encabezados por Ro Khanna y Thomas Massie, exigen acceso completo a documentos vinculados al escándalo de Jeffrey Epstein que, según alegan, han sido indebidamente retenidos.

Con esto buscan arrojar luz sobre los supuestos incumplimientos en la entrega de información requerida para avanzar en las investigaciones.

En el centro de la discusión está la falta de entrega de archivos críticos, lo cual ha desatado críticas sobre posibles obstáculos a la justicia. El caso Epstein sigue siendo uno de los más sensibles y mediáticos en Estados Unidos, con fuertes repercusiones a nivel internacional.

La presión política crece, ya que tanto la opinión pública como diversos organismos reclaman transparencia máxima sobre el tema.

Ro Khanna y Thomas Massie impulsan la rendición de cuentas

La alianza poco común entre el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie subraya la gravedad de la situación.

Ambos legisladores han solicitado formalmente que el Congreso declare en desacato a la fiscal general, argumentando que el acceso a los archivos Epstein es indispensable para esclarecer los posibles encubrimientos y responsabilidades institucionales.

El llamado a la rendición de cuentas se da en un contexto donde el escrutinio sobre el sistema judicial estadounidense continúa aumentando.

La colaboración bipartidista demuestra la urgencia de garantizar la transparencia y evitar que casos de alto perfil queden sin las respuestas que la ciudadanía espera.