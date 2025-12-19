Palestinos siguen sufriendo los efectos de la guerra: hipotermia y municiones sin detonar acaban con sus vidas

La situación humanitaria en la Franja de Gaza se agrava cada día. Recientes reportes confirman que numerosos palestinos en Gaza mueren por hipotermia y por la explosión de municiones sin detonar, resultado de la escalada de violencia en la región y la llegada del duro invierno.

El frío extremo y la falta de medios básicos hacen que muchas familias vivan en refugios improvisados, sin recursos para calentarse.

La escasez de electricidad y de combustibles agrava aún más esta crisis humanitaria. Según agencias, al menos 13 palestinos, entre ellos varias mujeres y niños, han fallecido recientemente por hipotermia en campos de refugiados.

El impacto humanitario de la escalada de violencia en Gaza

Además del frío, la vida de la población civil enfrenta otra amenaza: la presencia de municiones sin detonar. Muchos menores de edad han sufrido lesiones o han perdido la vida tras manipular restos de explosivos en zonas residenciales.

Las organizaciones humanitarias han alertado que la falta de condiciones seguras y servicios médicos dificulta la atención de las víctimas, aumentando el riesgo de más muertes y discapacidad permanente.

Activistas y agencias internacionales piden la intervención urgente de la comunidad internacional para garantizar un acceso seguro a ayuda humanitaria y evitar una catástrofe mayor en Gaza.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue el impacto de los ataques y se proteja a la población civil.