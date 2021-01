Palantir Technologies y Rio Tinto Firman un Acuerdo de Asociación Empresarial Plurianual

DENVER–(BUSINESS WIRE)–Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) anunció hoy la firma de un contrato empresarial de varios años para su plataforma Foundry con Rio Tinto (ASX:RIO), una de las empresas de minería y metales líderes en todo el mundo.





El software de Palantir integrará datos sin procesar de fuentes diversas múltiples en una representación de las operaciones mineras fundamentales. Rio Tinto podrá tomar decisiones y actuar mediante el uso de una fuente de verdad única que combina datos de operaciones y de transacciones. Esta recurso de datos estará disponible, con los controles de seguridad y privacidad necesarios, para los trabajadores de primera línea y de oficina.

“ Esta asociación representa un paso importante para nuestra transformación digital, ya que posibilita una rápida toma de decisiones a futuro en todas nuestras operaciones, lo que se traduce en mejores resultados de seguridad, costo y producción”, comentó Fay Cranmer, director de informática de Rio Tinto. “ Nos entusiasma trabajar con Palantir en la ejecución colaborativa de productos digitales con tecnología de datos de primer nivel”.

La asociación plurianual con Rio Tinto se basa en una serie de proyectos de integración de datos exitosos estudiados el año pasado en distintas unidades de negocios, entre los que se incluyen los siguientes: transformar boratos en un negocio digital en la cadena de valor; conectar a las personas con los datos en las operaciones subterráneas de Rio Tinto; y ayudar a la empresa con la seguridad y el bienestar de sus empleados durante la pandemia de la COVID-19.

“ Para nosotros es una asociación industrial de gran importancia”, explica Shyam Sankar, director de operaciones de Palantir. “ Nuestra plataforma Foundry se ha utilizado ampliamente para acelerar el servicio y para optimizar la cadena de valor en una variedad de sectores del mercado donde la seguridad es importante”.

Acerca de Palantir

Palantir Technologies Inc. es una empresa de software que desarrolla plataformas de datos empresariales para organizaciones con entornos de datos complejos y confidenciales. Palantir ayuda a sus clientes del sector público, privado y sin fines de lucro a transformar la manera de usar sus datos, ya sea mediante el desarrollo de autos y aviones más seguros, el descubrimiento de nuevos medicamentos e, incluso, la lucha contra el terrorismo. Para obtener más información, ingrese a www.palantir.com.

Declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones. Estas declaraciones pueden estar relacionadas, pero no se limitan, a las expectativas de Palantir con respecto al monto y a los términos del contrato y los beneficios esperados de nuestras plataformas de software. Por naturaleza, las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, algunas de las cuales no se pueden predecir ni cuantificar. Las declaraciones a futuro se basan en la información disponible en el momento que se hacen y se basaron en las expectativas del momento, así como las consideraciones y suposiciones de gestión en ese momento con respecto al futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales incluyen factores o circunstancias que están fuera de nuestro control. Estos riesgos e incertidumbres incluyen nuestra capacidad de satisfacer las necesidades particulares de nuestros clientes; la imposibilidad de nuestras plataformas de satisfacer a nuestros clientes o funcionar de la manera deseada; la frecuencia o gravedad de nuestro software y los errores de implementación; la fiabilidad de nuestras plataformas; y la capacidad de nuestros clientes para modificar o rescindir el contrato. Las presentaciones ocasionales que hacemos a la Comisión de Bolsa y Valores incluyen información adicional acerca de estos y de otros riesgos o incertidumbres. La empresa no asume responsabilidad alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra forma, salvo en lo requerido por la ley.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Lisa Gordon



media@palantir.com