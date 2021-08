Pakistán: Turba de hombres desnuda y le roba todas las pertenencias a una joven influencer

Pakistán.- El video de la agresión en contra de una joven influencer, a quien una turba de hombres desnudó y le robó sus pertenencias, ha generado indignación a nivel mundial.

La acción de violencia en contra de la joven se registró en un parque de la ciudad de Lahore, cuando la víctima se encontraba disfrutando de una tarde amena con algunos conocidos.

Según medios locales, el ataque de la turba de hombres ocurrió la semana pasada, pero las imágenes se han viralizado hasta este miércoles.

La consternación por el abuso en contra de la mujer llegó hasta las autoridades del país, quienes prometieron que actuarán en contra de cada uno de los que participaron en el ataque.

“El Gobierno no perdonará a una sola persona involucrada”, dijo el asesor de Jan Said Zulfiqar Bujari en su cuenta de Twitter.

Además, el estado pakistaní calificó como vergonzoso lo perpetrado por la turba de hombres que no escatimó en agredir a la fémina en plena vía pública.

En ese sentido se informó que la policía investigará a más de 400 personas, los cuales serán identificados por los videos que circulan en las redes sociales.

Se detalló que solo una persona ayudó a la joven a salir del parque y evitar que continuara siendo agredida. La víctima denunció que la turba le quitó el celular, dinero y la ropa para luego lanzarla por el aire.

Yes All men

All the 400 men are Culprit and RAPIST #minarepakistan

pic.twitter.com/RqsbzU1EKX

— Husn.E.Qudrat👩‍⚕️ (@HusnHere) August 17, 2021