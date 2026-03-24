La crisis entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo nivel de tensión al punto que Pakistán quiere ser mediador del conflicto.

En medio de la incertidumbre global, el país emerge como un actor clave al ofrecerse como mediador entre EEUU e Irán.

El objetivo es propiciar el diálogo y evitar una escalada mayor en el conflicto.

La iniciativa ha captado la atención internacional, ya que una confrontación directa en Medio Oriente podría desestabilizar aún más la región.

La compleja posición de Pakistán en el conflicto

Pakistán, país de mayoría musulmana con fuertes lazos diplomáticos y económicos tanto con Estados Unidos como con Irán, enfrenta ahora uno de sus mayores retos en política exterior.

El gobierno paquistaní busca, mediante la vía diplomática, desescalar la situación entre EEUU e Irán que ha generado preocupación a nivel internacional.

Además, ha puesto en alerta a socios y rivales regionales.

Analistas coinciden en que el rol de Pakistán podría ser decisivo para evitar un enfrentamiento armado.

El interés de Pakistán por mediar se produce a raíz de las declaraciones de Trump, quien advirtió al régimen iraní con una respuesta «rápida y devastadora» si atacaba intereses estadounidenses.

En un contexto donde la diplomacia parece ser la única alternativa para evitar el conflicto, la propuesta de Pakistán plantea interrogantes sobre la viabilidad de un acuerdo y el papel de actores regionales en la estabilidad global.