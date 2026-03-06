Países del golfo Pérsico se sienten traicionados por Trump y pierden la confianza en EEUU

En los últimos años, los países del Golfo Pérsico pierden confianza en Estados Unidos, marcando un giro relevante en la geopolítica internacional.

Históricamente, naciones como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar han contado con Washington como su aliado principal.

Según la revista Forein Policy, la confianza estaba enfocada especialmente en temas de seguridad y energía.

Sin embargo, nuevos factores han puesto a prueba esa alianza tradicional.

Factores clave en la pérdida de confianza

Entre los motivos detrás de este distanciamiento están la percepción de una menor implicación estadounidense en conflictos regionales y el interés de Washington en diversificar sus fuentes energéticas.

Según informes recientes, los líderes del Golfo consideran que la política exterior de EEUU ya no atiende plenamente sus intereses estratégicos.

Por otra parte, la competencia con China por la influencia global y el impacto de la guerra en Ucrania han acelerado la necesidad de los países árabes de diversificar alianzas y recursos.

Expertos opinan que esta situación podría redefinir no solo la relación entre el Golfo y Estados Unidos, sino también el papel de potencias como Rusia y China en la región.

En el contexto latinoamericano, los recientes movimientos de política exterior en Medio Oriente podrían influir en los mercados energéticos y en la diplomacia internacional.