Países Bajos se retira de Eurovisión 2026 por participación de Israel

La reciente decisión de Países Bajos de retirarse de Eurovisión 2026 si Israel compite ha causado revuelo en la opinión pública internacional. Países Bajos se convierte así en el cuarto país europeo que toma esta postura, citando el sufrimiento humano generado por el conflicto en Gaza.

La confirmación oficial la realizó la cadena NPO, responsable de la participación neerlandesa en el certamen musical más importante de Europa.La retirada de Países Bajos sigue la estela de Islandia, Noruega y Finlandia, quienes ya habían anunciado su ausencia en solidaridad con las víctimas del conflicto entre Israel y Palestina.

Esta tendencia marca una clara señal política de los países nórdicos y europeos más críticos con la actual situación humanitaria en la Franja de Gaza.

Organizaciones de derechos humanos y miles de seguidores del concurso han aplaudido la firmeza neerlandesa, que busca poner en el centro del debate no solo el entretenimiento musical, sino también la responsabilidad ética de los participantes.

Eurovisión, tradicionalmente un símbolo de unión y diversidad cultural, se ve así envuelto en polémicas geopolíticas que trascienden la música. Comentarios en redes sociales han reflejado tanto apoyo a la decisión como críticas al uso del certamen para presionar diplomáticamente a Israel. Mientras tanto, la European Broadcasting Union aún no se pronuncia sobre la posible reconfiguración del evento.