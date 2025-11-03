Países Bajos devolverá a Egipto una escultura robada de más de 3.500 años de antigüedad

El gobierno de los Países Bajos anunció la devolución a Egipto de una escultura de piedra con más de 3.500 años de antigüedad, perteneciente a un alto funcionario de la dinastía del faraón Tutmosis III. Las autoridades neerlandesas señalaron que la pieza fue robada durante los disturbios ocurridos durante la Primavera Árabe, entre 2011 y 2012.

De acuerdo con la Inspección de Información y Patrimonio de los Países Bajos, existen “altas probabilidades” de que la escultura fuera saqueada en ese periodo y posteriormente exportada de manera ilegal. Una década después, la obra reapareció en una feria de arte y antigüedades en Maastricht, donde fue identificada tras una denuncia anónima.

Las autoridades confirmaron su origen ilícito y acordaron su restitución a Egipto, considerando el objeto como parte fundamental de la identidad cultural del país.

Con este gesto, los Países Bajos se suman a los esfuerzos internacionales por devolver piezas arqueológicas saqueadas. Egipto, por su parte, continúa trabajando en la recuperación de su patrimonio histórico, que incluye alrededor de 100.000 artefactos conservados en el Gran Museo Egipcio.