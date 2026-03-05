"Pagarán el precio" del silencio: Irán amenazó a los países de la Unión Europea 

Las tensiones en el conflicto en Medio Oriente se han elevado tras las recientes declaraciones del gobierno iraní en contra de los países de la Unión Europea (UE).

Irán amenaza a países de la UE con “pagar el precio” si mantienen silencio frente a los ataques recibidos durante la escalada bélica con Israel y Estados Unidos.

Esta advertencia reaviva la preocupación global por las posibles consecuencias que podría tener el conflicto en la región y en las relaciones internacionales.

El portavoz de la cancillería iraní aseguró que Europa debe condenar públicamente los ataques contra territorio iraní o atenerse a eventuales represalias.

“Si permanecen en silencio ante la agresión israelí estadounidense, los países europeos pagarán el precio”, señaló.

La declaración representa un mensaje directo a la Unión Europea, que hasta el momento ha evitado pronunciamientos contundentes mientras la crisis se intensifica.

Tensión diplomática entre Irán, Estados Unidos y la Unión Europea

Esta grave advertencia ocurre en un contexto de ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos sobre posiciones iraníes, lo que agrava la situación del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con agencias, el reciente bombardeo ha provocado una ola de mensajes y reacciones cruzadas entre los actores internacionales. Irán exige solidaridad y acción de la comunidad global, mientras algunos miembros de la UE se mantienen cautelosos para evitar mayores enfrentamientos diplomáticos.

Este tipo de advertencias suelen incrementar el clima de incertidumbre y temor a nuevas sanciones o a la expansión del conflicto.