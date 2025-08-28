Padres que denunciaron el secuestro de su bebé en California son ahora acusados de homicidio

El reciente caso de secuestro de bebé en California ha generado indignación y debate en la opinión pública internacional. Según detalles difundidos este miércoles, ambos padres han sido acusados formalmente de homicidio tras la desaparición y muerte de su hija de solo siete meses en el condado de Riverside.

Las autoridades iniciaron la investigación luego de recibir una alerta por la desaparición de la menor. Tras horas de búsqueda, el cuerpo fue hallado sin vida dentro de un vehículo abandonado. Los padres, identificados y detenidos por la policía local, enfrentan ahora graves cargos por secuestro y homicidio infantil.

De acuerdo con el informe policial, la bebé había sido reportada como secuestrada el 25 de agosto, lo que activó una operación de rescate en la zona de Palm Desert. Los sospechosos fueron localizados horas después y, tras su arresto, confesaron su papel en los hechos. El fiscal de distrito ha confirmado que enfrentarán un proceso legal por homicidio y posible cadena perpetua, a la espera de la recopilación de más pruebas.Este caso pone en evidencia la creciente preocupación por la violencia familiar e infantil en Estados Unidos, generando llamados a reforzar medidas de protección.