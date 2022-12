Padres le piden perdón a su hijo de 30 años por no regalarle la muñeca que tanto quería de niño

EEUU.- La historia de Fredo está haciendo reflexionar a miles de personas luego que sus padres le pidieron perdón por no regalarle la muñeca que tanto quería cuando era un niño.

Sus progenitores nunca apoyaron su preferencia sexual y le negaron todos sus deseos cuando era un niño, entre estos sueños tener una barbie.

“Nos disculpamos por todos los años que no pudiste ser tú”, le dijeron los padres al regalarla la muñeca que tanto quería.

Le agradecieron por enseñarles una gran lección al no rendirse y a pesar de vivir reprimido mantener su convicción de que era diferente.

Este comediante y activista de la comunidad LGBTIQ compartió su historia en las redes sociales, mostrando que sus padres lo aceptaron tal y como es.

Fredo, indicó que hace unos años les pidió a sus padres la muñeca barbie del momento, pero ellos se negaron porque era varón y no podía jugar con ellas.

“Mi yo de 8 años está llorando mucho, no se imaginan lo que significa. No porque quisiera jugar con una barbie a mis 30 años, si no por el momento de aceptación que viene consigo”, dijo Fredo en Instagram.

Destacó que todo se trata de la aceptación de sus padres y de ellos mismos, ya que con el regalo le están demostrando que lo aceptan y lo aman.

La publicación de Fredo se viralizó, y muchos lo han tomado como un ejemplo.