Padres enfrentan cargos de homicidio tras olvidar a su hija de 18 meses en un vehículo

Una pareja de Florida ha sido acusada de homicidio con agravantes tras la trágica muerte de su hija de 18 meses, quien fue dejada en un automóvil caliente durante la noche después de una celebración del 4 de julio.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, Joel y Jazmine Rondon, padres de la niña, participaron en una fiesta en honor al 4 de julio junto con sus tres hijos pequeños y no volvieron a casa hasta alrededor de las 3:00 a.m. del día siguiente.

Según las autoridades, Jazmine llevó a los dos hijos mayores a casa, de ocho y seis años, mientras le pidió a Joel que se encargara de llevar a la bebé.

Joel afirmó que las puertas del automóvil estaban abiertas mientras él llevaba algunas bandejas de comida a la casa, sin embargo, pensó que Jazmine había llevado a la niña al interior del hogar.

Ambos se acostaron en la cama sin cuestionarse si habían llevado a la pequeña dentro. No fue hasta las 11:00 a.m. del miércoles, cuando Joel se preparaba para ir a trabajar, que le pidió a uno de los niños que fuera a ver cómo estaba la bebé en el dormitorio. Sin embargo, el niño le informó que la niña no se encontraba allí.

Desesperado, Joel buscó a la niña y finalmente miró dentro del automóvil, el cual se encontraba estacionado bajo el sol intenso en la entrada. Para su horror, encontró a su hija aún atada a su silla sin responder.

De inmediato, la pareja llevó a la niña al Centro Médico Regional de Lakeland, donde fue declarada muerta.

El índice de calor ese día alcanzó los 105 grados Fahrenheit (40 grados Celsius), mientras que la temperatura interna del cuerpo de la niña superaba los 40 grados Celsius, de acuerdo con el informe de la oficina del sheriff.

La autopsia determinó que la muerte de la pequeña fue homicidio, causada por hipertermia debido a haberla dejado en el automóvil, según las autoridades.

Tanto Jazmine como Joel han sido acusados de homicidio agravado de un menor, y fueron detenidos el jueves y llevados a la cárcel del condado de Polk.

Por otro lado, el sheriff expresó: “Esta situación es sumamente dolorosa, no hay palabras suficientes para describirlo. No se trata de un accidente, sino de una pura negligencia, y sugiero que la raíz de esa negligencia es el abuso y consumo de drogas”.