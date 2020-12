Padres de niño de 2 años que se negó a usar mascarilla son expulsados de un avión

EEUU.- Los padres de una niña de 2 años que se negó a usar mascarilla dentro de una avión fueron expulsados del vuelo en cumplimiento a las estrictas reglas de la empresa United Airlines.

La pequeña a pesar de los ruegos de su padre no quiso ponerse el cubrebocas y la azafata se vio obligada a cumplir las normativas de la compañía.

El padre de la pequeña de 2 años indicó a la empleada de la aerolínea que durante el vuelo se encargaría de colocarle la mascarilla a la menor, pero está le volvió a notificar que estaban expulsados del vuelo.

La madre, identificada como Eliz Orban, hizo la denuncia en las redes sociales, detallando que se dirigían a Denver, Colorado, cuando ocurrió el incidente con su hija.

Entre lágrimas, Orban relató lo ocurrido y denunció que la aerolínea les notificó que estaban vetados de por vida por el incidente. La denuncia fue desmentida por United Airlines, al informar que la única que estaba vetada de por vida para viajar era la menor de 2 años de edad.

“Estamos investigando este incidente específico y nos hemos puesto en contacto con la familia. También reembolsamos sus boletos y devolvimos su car seat para niños y equipaje”, agregó la empresa.

Asimismo, indicó que su reglamento es específico al señalar tolerancia cero a quien no utilice la mascarilla durante el vuelo. El caso se ha viralizado en las redes sociales, hay quienes apoyan a la empresa y otros piden más tolerancia con los menores.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020