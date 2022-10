Padre soporta los insultos y agresiones por caminar de la mano de su hijo con autismo

Chile.- Un padre rompió el silencio luego de ser objeto de discriminación por caminar de la mano de su hijo con autismo.

El hombre relató su experiencia al sentirse agredido por las personas que creen que es homosexual al verlo caminar con su hijo.

Según el padre, la terrible experiencia la vive a diario en la comunidad de Ñuble en Chile, donde lo han insultado por ir de la mano con el joven, quien fue diagnosticado con autismo severo.

“Qué terrible experiencia caminar tomado de la mano de tu hijo con autismo severo por comunas de Ñuble y escuchar comentario morbosos y homofóbicos de personas que no estiman reservar su percepción personal y superficial”, dijo el progenitor.

La denuncia del hombre trascendió las fronteras, cientos de personas se han visto identificados con la historia.

El padre aseguró que a pesar de los comentarios nunca soltará de su mano a su hijo con autismo severo.

“Mi hijo no entiende nada de esto, y yo, como dicen muchos, no tomo en cuenta estos comentarios, pero decidí hacerlo presente, ya que me llamó la atención de manera penosa”, aseguró el hombre.

Hizo un llamado a las personas a no dar por sentado el hecho de que todos los hombres tomados de las manos son homosexuales.

“Mi temo es y siempre será no saber qué sucederá con él cuando yo no esté”, agregó el padre al recordar que su hijo con autismo severo no puede solventar algunas situaciones cotidianas de la vida.