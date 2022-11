Padre soltero adopta a adolescente que fue abandonado cruelmente en un hospital

EEUU.- Peter Mutabazi, se ha convertido en el héroe de un adolescente al decidir adoptarlo luego que fue abandonado cruelmente en un hospital.

El jovencito de 16 años de edad fue abandonado a los 11 años por sus padres adoptivos luego de pasar seis años con ellos sin motivo algunos.

Según el historial del jovencito, desde los 2 años de edad ingresó al sistema de acogida y fue hasta los 4 años que logró encontrar una familia.

Fueron seis años que los padres adoptivos lo tuvieron a su cuidado hasta que a la edad de 11 años de edad lo dejaron abandonado cruelmente en un hospital.

El menor regresó al sistema de acogida, donde pasaron cinco años sin encontrar personas que le dieron el calor de un hogar.

La historia del padre soltero comienza cuando una trabajadora de cuidado de crianza le pide a Peter Mutabazi, quien había cuidado 28 menores temporalmente que cuide por un tiempo a Tony.

Ambos conectaron de inmediato y este padre soltero decidió que Tony sería parte de su familia, adoptándolo y siendo el único niño que cuidó que se quedó con él permanentemente.

“En ese momento, estaba llorando. Pensé: ¿Quizás debería de adoptarlo? Una vez que supe que los derechos de los padres estaban firmados y que no tenía donde ir, supe que tenía que llevarlo”, dijo el padre al recordar cuando decidió adoptar aquel menor que fue abandonado cruelmente.

El padre soltero indicó que sabía que tenía los recursos y el dinero para llevarlo a casa y no dudo en hacerlo.

“Es el niño más agradable e inteligente que he tenido. Desde el primer día, siempre me ha llamado papá. Realmente lo decía en serie y me admira”, dijo el padre adoptivo.