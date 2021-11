“Padre Nuestro”, la canción de Diablos Negros que relata la realidad de Honduras

La banda hondureña Diablos Negros presentó su canción “Padre Nuestro”, la cual expresa artísticamente la realidad de Honduras, provocada por el actual gobierno nacionalista.

“Padre Nuestro que estás con los pobres, sé que con el pueblo estás”, comienza la lírica de la canción del grupo nacional.

La letra de la banda Diablos Negros se enfoca en el sufrimiento del pueblo en 2 años de gobierno del Partido Nacional.

“Estoy aquí de rodillas pidiéndote que se cumpla tu voluntad, en el cielo y aquí en los gobernantes”, agrega la canción antes de empezar a relatar lo que viven a diario los ciudadanos.

Con la voz de Nilo Espinal, “Padre Nuestro” de Diablos Negros se ha robado el corazón de los hondureños que desean poner fin al gobierno nacionalista.

“Por darme la voz para denunciarlos hoy, padre te quiero agradecer. Esos del poder en esta sociedad no están siguiendo tu ley”, comienza la lírica de denuncia.

Califica al gobierno como asesinos del pueblo y le pide que se los lleve pronto para poder liberar a Honduras.

“Padre, danos el pan de cada día, tenemos mucha hambre señor. Medicina, elecciones; sabemos quien las robó”, narra artísticamente la canción de Diablos Negros.

Agrega que con el dinero del pueblo se compran conciencias, “y negocian con la religión. Padre perdona todas nuestras deudas, los bancos no lo quieren hacer”.

La banda hondureña siempre se ha caracterizado por estar con las causas justas, con la letra de su canción se proyecta nuevamente a favor del pueblo.

“Ya no creemos en este sistema, solo creemos en vos… Aquí no hay justicia, ha fallado este Estado, no creo en corruptos, no creo en soldados”, destaca Diablos Negros en su expresión artística.

“Padre no nos dejes cae en tentación de querer acabar con ellos. No creemos en este gobierno, solo creemos en vos”, menciona la canción.