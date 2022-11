Padre defiende la vestimenta de sus hijas adolescentes: “Es el trabajo de los padres no criar pervertido”

EEUU.- Matt Austin, es un padre que ha defendido a sus hijas adolescentes por la vestimenta que usaron para la fiesta escolar.

La cantidad de comentarios en contra de las jovencitas impulsó a este padre a esgrimir que el problema de la sociedad no es como se visten sus hijas, sino como crían los padres a sus hijos varones.

“Es de mal gusto que adultos degraden la apariencia de adolescentes”, escribió el progenitor para responder a las críticas.

Uno de los mensajes que más indignó al padre de familia fue el de una mujer que comparó a las jovencitas con mujeres que buscan sexo.

“Eso es lo que las mujeres usan en los clubes nocturnos cuando están solteras y buscan acción”, fue el mensaje que hizo que Matt saliera en defensa de sus hijas de 14 y 17 años de edad.

El padre fue enfático al indicar que no es problema de sus hijas adolescentes que existan pervertidos e hizo un llamado a los padres a educar a sus hijos.

“Como padre siempre me ha molestado que digan que las niñas deben vestir más conservadoras para no distraer a los niños… No es el trabajo de mi hija que tu hijo se concentre en clases”, dijo el padre.

Indicó que no es obligación de las menores de verse feas solo para que un jovencito no las ataque, producto de la mala educación.

La grabación de este padre se viralizó, muchos apoyan su postura y otros le continúan criticando que apoye a sus hijas a vestirse de forma indecente para una adolescente.

VIDEO