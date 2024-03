Padre de Neymar no pagará la fianza de Dani Alves: “el asunto se acabó”

El padre del jugador brasileño Neymar confirmó por medio de un comunicado de prensa que no pagará la fianza de un millón de dólares impuesta al jugador Dani Alves, condenado por agresión sexual.

La nota oficial fue publicada en la cuenta oficial de Instagram del Neymar, generando una ola de reacciones; tanto en contra como a favor.

Según el padre de Neymar, ahora se trata de una situación diferente, porque Dani Alves ahora es un condenado por violación.

“Es una situación distinta a la anterior, en la que la justicia española ya se ha pronunciado sobre la condena“, dijo el padre de Neymar.

La amistad entre los jugadores es conocida, más por el apoyo que le dio durante el proceso en su contra por agredir sexualmente a una joven en un club nocturno.

“Espero que Daniel encuentre todas las respuestas que busca con su propia familia. Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó. ¡Y punto!”, agregó el comunicado.

Cientos de personas se han preguntado qué hizo el dinero que Dani Alves ganó en el fútbol, indicando que es increíble que no tenga un millón de dólares en sus cuentas bancarias.

Las opiniones sobre la decisión de Neymar de no apoyar a su amigo son diversas, algunos lo cuestionan por no demostrar la verdadera amistad, y otros lo felicitan por no alcahuetear a Dani Alves y permitir que pague la condena en la cárcel.

El jugador asegura que la relación fue consensuada, y que la joven en ningún momento le pidió detenerse cuando sostenían intimidad.