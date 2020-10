Padre de carabinero que lanzó a joven por un puente: ‘Mi hijo no es un monstruo’

El padre del carabinero acusado por homicidio frustrado al lanzar a un jovencito por un puente salió en defensa de su hijo asegurando que no es un monstruo ni asesino.

“Mi hijo no es un monstruo ni menos un asesino como lo han querido caricaturizar”, dijo Michel Zamora al cuestionar el actuar de la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez.

Sus declaraciones se dan a pocas horas que el carabinero Sebastián Zamora fue acusado por homicidio frustrado tras verse implicado en la caída de un menor de 16 años en el río Mapocho.

‘No puedo parar de pensar que las únicas víctimas de lo ocurrido en el Puente de Pío Nono son el joven accidentado y mi hijo Sebastián’, acotó el padre al defender a su hijo.

Aseveró que su vástago es una excelente persona con una gama de oportunidades que dejó para ser carabinero. ‘Esa misma institución hoy lo deja fuera por razones administrativas sin que haya concluido un sumario previo’.

‘Sebastián nunca podría haber pensado en causar un daño tan grave como el que se le imputa. Mi hijo no es un monstruo’, reiteró el padre.

En defensa de la acción que quedó registrada en video, detalló que lo único que trataba era de salvaguardar los bienes públicos.

Por su parte, la madre del adolescente ha exigido justicia y ha indicado que no se trata de un accidente, sino de un homicidio frustrado.

Daisy Alvear, con sus declaraciones indicado que tal parece el carabinero sí es un monstruo que no merece el perdón.

“Yo creo que lamentó porque lo dieron de baja, porque su sueño era ser carabinero, pero no lamenta lo que le pasó a mi hijo. Yo no le creo nada. Para mí, él no tiene perdón”.

Indicó que aunque no asegura que quiso matarlo, pero sí se le ve la intención de querer empujarlo.

“Deberían sacar a Carabineros. La verdad es que Carabineros perdió el respeto hace mucho tiempo. El pueblo ya no los quiere, porque uno se da cuenta de todos los engaños que hacen”.