Padre abre autolavado para su hijo autista y conmueve en redes

Un padre decidió emprender un proyecto distinto: un autolavado inclusivo pensado especialmente para su hijo con autismo y para otros jóvenes neurodivergentes. La noticia de este autolavado para personas con autismo está dando la vuelta al mundo, pues destaca una alternativa innovadora para la inserción laboral de quienes tradicionalmente enfrentan barreras.

El autolavado, fundado por John D'Eri, nació de la preocupación de este padre tras notar la falta de oportunidades laborales para su hijo Andrew, diagnosticado con autismo. Al detectar que muchas personas en el espectro enfrentan el desempleo o la exclusión social, D’Eri creó un espacio seguro y adaptado, donde el trabajo es accesible y respetuoso de sus necesidades. La iniciativa no solo ofrece empleo, sino también capacitación y acompañamiento, demostrando que los negocios inclusivos son posibles y rentables.

El modelo de este autolavado para personas con autismo no solo beneficia a sus empleados, sino que también crea conciencia en la sociedad sobre la discapacidad y la neurodivergencia. Familias como la de Andrew encuentran esperanza en este tipo de proyectos, que rompen barreras y brindan autonomía a quienes, de otra manera, podrían quedar relegados.La experiencia de D’Eri ha motivado más iniciativas similares y ha servido de ejemplo para empresarios y activistas alrededor del mundo. La historia recuerda la importancia de abrir espacios de trabajo incluyentes, tal como se ve en otros proyectos sociales recientes