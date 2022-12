Padre abandona a su hijo en plena Navidad, el pequeño solo quiere darle un abrazo

La historia de un menor que fue abandonado por su padre en plena Navidad y él le ruega que llegue a verlo ha indignado a la opinión pública.

El caso de Lupito se dio a conocer luego que su video se publicó en las redes sociales y se viralizara rápidamente.

Una de las frases que más tocó a las personas fue cuando el pequeño le dice a su padre que solo quiere darle un abrazo.

“Ya tiene otra familia y por eso ya no volvió para verme. ¿Papá, puedes venir en Navidad? Luego ya te vas con tus otros hijos”, dijo el pequeño que fue abandonado en plena temporada navideña.

La catira te tristeza del menor ha generado una ola de reacciones, unos piden a su madre que lo proteja y otros insultan al hombre que lo ha abandonado.

“No le voy a pedir nada porque nunca me trae nada, mi mamá me dijo que no encontraba nuestra casa por eso mi papá no volvió”, dijo el niño con expresión de tristeza.

Muchos han compartido el video para que el mensaje llegue a su padre a ver si se arrepiente y le da un poco de su tiempo.

“¿Puedes venir para darte un abrazo?”, dijo el pequeño con la esperanza que su padre que lo abandonó en plena Navidad llegue en los próximos días.

Además, el menor le pide a los padres que no abandonen a sus hijos porque duelo mucho. Cada uno de sus mensajes ha conmocionado las redes sociales.