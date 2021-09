Padrastro pagó la dos carreras profesionales de su hijastra, ahora ella le agradece con un noble gesto

Perú.- La tierna historia de Diana Pérez se ha viralizado en las redes sociales, se trata de un padrastro que trabajó incansablemente para pagar dos carreras profesionales de su hijastra.

Ahora, ella ha decidido recompensarle sus esfuerzos y de regalo de cumpleaños le regaló la motocicleta que tanto él añoraba.

La historia traspasó las fronteras del país luego que la propia Diana posteara el caso en sus redes sociales, agradeciéndole al padrastro haber pagado las dos carreras profesionales.

Según el relato, ella perdió a su padre cuando tenía un año de edad en un accidente automovilístico. Su madre quedó desamparada, pero decidió seguir adelante.

A pesar de lo dolorosa de la pérdida años después conoció a don Derlis, quien se convirtió en su padrastro y un ángel en su vida.

El amoroso y responsable hombre no escatimó esfuerzos para hacer que su hijastra cumpliera su sueño de sacar dos carreras profesionales universitarias.

“Todavía recuerdo con cuanta ilusión me acerque a decirle a él y a mi mamá que quería estudiar la carrera de Derecho y Escribanía Pública; mi mamá me dijo ‘mi hija, solo uno vamos a poder pagarte’ y llorando entré a mi pieza (era muy chica y no entendía aún los compromisos de los grandes y el gran esfuerzo que hacen los padres para ponernos todo)”, escribió la joven.

A renglón seguido explicó cómo su padrastro tuvo que luchar y trabajar para cumplir no solo su sueño de tener dos carreras, sino la de sus otros hermanos a quienes también les ha ayudado.

Diana, como muestra de su agradecimiento decidió no solo comprarle la motocicleta; también honrarlo en sus redes para que las personas se enteraran del gran corazón de aquel hombre que batalló para hacerla feliz.