P5C3, el poderoso anticuerpo capaz de atacar las variantes del coronavius

Un grupo de expertos reveló el hallazgo de P5C3, un poderoso anticuerpo que es capaz de atacar las variantes del coronavirus.

El descubrimiento fue desarrollado por los científicos del Hospital Universitario de Lausana, Suiza, y la Escuela Politécnica Federal.

Su análisis fue publicado en la revista Cell Report, en la cual se destaca que el P5C3 es capaz de neutralizar el patógeno original y todas las variantes del covid-19.

De acuerdo con los investigadores, el anticuerpo sería el más potente hasta ahora identificado.

“El anticuerpo fue obtenido de plasma de convalecencia de 8 personas que se recuperaron de coronavirus”, explicó la revista.

Además, detalla que el virus fue aislado del plasma usando linfocitos; dejando como resultado el poderoso P5C3.

“Este anticuerpo es capaz de bloquear la proteína de la espícula o spike del patógeno. Esta proteína es la que le da la forma de “corona” al virus y la que permite que este se adhiera a las células de los pacientes”, añadió al informe.

En ese sentido, se indicó que el bloqueo impide que se infecten las células pulmonares, deteniendo así el proceso de réplica vírico.

“Si un anticuerpo sin alterar dura entre 3 a 4 semanas en el organismo, este nuevo anticuerpo podría proteger a las personas durante 4 a 6 meses”, dijeron los científicos sobre el P5C3.

De confirmarse su protección, será una excelente opción para la población en riesgo.

