Owlet hace posible la supervisión de alta calidad para todas las familias con el nuevo monitor de vídeo Dream Sight™

El nuevo lanzamiento de Owlet crea el sistema definitivo de supervisión infantil para el seguimiento por vídeo, del sueño y de la salud con rigor médico.

LEHI, Utah--(BUSINESS WIRE)--Owlet, Inc. (NYSE: OWLT) (la «empresa» u «Owlet»), pionera en la supervisión inteligente de bebés, anuncia el lanzamiento de su nuevo monitor de vídeo HD para bebés, Dream Sight™ , y la nueva generación Dream Duo™. Estos productos suponen un avance importante para Owlet en esta categoría, ya que incorporan tecnología de vanguardia diseñada para proporcionar claridad, conexión y tranquilidad desde el primer día.









«Los padres tienen claro lo que necesitan de un monitor para bebés: funciones más avanzadas, mayor fiabilidad, mayor seguridad y un precio razonable», afirma Kurt Workman, director ejecutivo y cofundador de Owlet. «Dream Sight es una respuesta directa a los comentarios de nuestros clientes. Cuando se combina con nuestro Dream Sock®, certificado médicamente, crea una experiencia de monitorización conectada que proporciona a los padres la confianza y la tranquilidad que necesitan».

Presentamos Dream Sight: tecnología punta, precio justo

Dream Sight, la cámara más inteligente y asequible de la empresa hasta la fecha, ofrece una monitorización inteligente por vídeo HD para garantizar la tranquilidad en todo momento. Con prestaciones de alta gama a un precio más bajo, Dream Sight cuenta con resolución 2K HD, detección de movimiento, sonido y llanto para alertar a los padres cuando el bebé necesita atención, función de comunicación bidireccional para que los padres puedan calmar al bebé desde cualquier lugar, captura y almacenamiento automático de vídeos, y monitorización de la temperatura y la humedad para ayudar a mantener un espacio de sueño seguro y cómodo. Dream Sight también está protegida por un cifrado de 256 bits líder en el sector y medidas de seguridad de la privacidad para mantener la seguridad de las transmisiones de vídeo y garantizar la privacidad de los acontecimientos. Dream Sight se puede utilizar de forma independiente y también se combina a la perfección con el monitor inteligente para bebés Dream Sock, certificado médicamente y autorizado por la FDA, y con la aplicación Owlet Dream (iOS y Android) para ofrecer una solución completa de monitorización de la salud y vídeo.

New Dream Duo: el monitor todo en uno definitivo

Dream Sight y el galardonado Dream Sock de la empresa se unen en un único sistema integrado.Dream Duo combina Dream Sock, que monitoriza el nivel de oxígeno, la frecuencia cardíaca y los patrones de sueño del bebé con una precisión médica, con Dream Sight, que ofrece una visibilidad completa tanto de día como de noche. Este paquete de productos proporciona a las familias una mayor tranquilidad gracias a las alertas en tiempo real que se activan si los parámetros vitales se salen de los límites preestablecidos.

Más que un monitor: ayuda cuando los padres más la necesitan

Con la introducción de Dream Sight y la nueva generación de Dream Duo, Owlet no solo está ampliando el acceso a soluciones de supervisión más inteligentes y seguras, sino que también está redefiniendo el papel que desempeñan estos productos en la experiencia de la crianza de los hijos. El posparto puede ser uno de los momentos más delicados en la vida de los padres, caracterizado por noches de insomnio, ansiedad y el miedo constante a lo desconocido. En este momento crítico, Owlet se convierte en algo más que un monitor. Es un salvavidas. Los padres que utilizan Owlet obtienen resultados transformadores: el 96 % experimenta una reducción de la ansiedad y el 94 % afirma dormir mejor. Estas cifras destacan una verdad más profunda: Owlet no solo supervisa a los bebés, sino que ayuda a los padres a sentirse seguros, apoyados y comprendidos.

«Estas últimas innovaciones de Owlet marcan un avance significativo en la evolución de la supervisión de bebés, donde la tecnología avanzada se combina con el bienestar emocional de los padres de todo el mundo», afirmó Jonathan Harris, presidente de Owlet. «Dream Sight responde a una necesidad importante en el mercado internacional al ofrecer una supervisión HD de alta calidad a un precio sin precedentes, mientras que Dream Duo sigue siendo el único sistema todo en uno que proporciona un seguimiento de la salud clínicamente validado junto con información sobre el sueño y vídeos».

Dream Sight tiene un precio de venta al público de 99,99 dólares estadounidenses (USD) y ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y toda Europa. Dream Duo tiene un precio de venta al público de 379,99 dólares estadounidenses (USD) y está disponible en determinados mercados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y toda Europa. Disponible como actualización opcional, la suscripción a Owlet360™ (solo en EE. UU., se espera que esté disponible internacionalmente en el futuro) mejora la experiencia con funciones avanzadas que ayudan a los padres a afrontar cada etapa con confianza, como la monitorización de la posición durante el sueño, el seguimiento de la temperatura ideal y el historial diario de los indicadores vitales del bebé. Todos los productos Owlet están disponibles a través de los sitios web de comercio electrónico de la empresa y de minoristas como Amazon, Target, Walmart, John Lewis, BabyOne y muchos más. Para obtener más información, visite www.owletcare.com.

Acerca de Owlet, Inc.

La plataforma digital de monitorización infantil de Owlet está transformando la experiencia de la crianza de los hijos. La empresa (NYSE: OWLT), una pequeña empresa de capital riesgo dedicada al sector sanitario, ofrece dispositivos médicos y de consumo pediátricos autorizados por la FDA y una cámara integrada con imagen y sonido de alta definición que proporciona datos e información en tiempo real a los padres que velan por la salud, optimizan el bienestar y garantizan un sueño tranquilo a sus hijos.

Desde 2012, más de dos millones de padres en todo el mundo han utilizado la plataforma de Owlet y contribuido a crear una de las mayores recopilaciones de datos sobre la salud y el sueño de los bebés. La empresa sigue desarrollando soluciones de software y datos digitales para reducir la disparidad actual entre la atención sanitaria hospitalaria y la doméstica, y aportar nuevos conocimientos a padres y tutores de todo el mundo. Owlet cree que todos los niños merecen vivir una vida larga, feliz y saludable. Para obtener más información, visite www.owletcare.com.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la «Reform Act»). Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se refieran a hechos históricos deben considerarse declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, las declaraciones relativas al lanzamiento, comercialización, adopción, disponibilidad y acogida en el mercado de Dream Sight™ y Dream Duo™ de última generación, así como las perspectivas de crecimiento de la empresa, la ampliación de la oferta de productos y servicios, y la disponibilidad en los mercados estadounidenses e internacionales. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «estimar», «puede», «cree», «planea», «espera», «anticipa», «pretende», «objetivo», «potencial», «próximo», «perspectiva», «orientación», la negación de los mismos o expresiones similares, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas de la empresa en el momento en que se realizan, solo son válidas en la fecha en que se realizan y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores. Para todas estas declaraciones prospectivas, la empresa reclama la protección de la salvaguardia para declaraciones prospectivas contenida en la Reform Act. Los resultados, el rendimiento o los logros reales de la empresa pueden diferir sustancialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en sus declaraciones prospectivas. Hay muchos factores importantes que podrían afectar a los resultados futuros de la empresa y hacer que dichos resultados difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas de la empresa. Entre dichos factores se incluyen, entre otros, (i) la disponibilidad, la adopción y el éxito comercial de Dream Sight y Dream Duo en los mercados estadounidenses e internacionales, (ii) la vía regulatoria para los productos de Owlet, incluyendo las presentaciones ante los organismos reguladores, las medidas adoptadas por estos y sus decisiones y respuestas, como la FDA y otros organismos reguladores similares fuera de los Estados Unidos, así como la capacidad de Owlet para obtener y mantener la aprobación o certificación regulatoria de sus productos y otros requisitos regulatorios y procedimientos legales; (iii) la competencia de Owlet y la capacidad de la empresa para crecer de forma rentable y gestionar ese crecimiento; (iv) la capacidad de Owlet para implementar iniciativas estratégicas, reducir costes, aumentar los ingresos, desarrollar y lanzar nuevos productos, innovar y mejorar los productos existentes, satisfacer las demandas de los clientes y adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores y las tendencias minoristas; (v) la capacidad de Owlet para adquirir, defender y proteger su propiedad intelectual y cumplir los requisitos normativos en materia de privacidad y protección de datos; (vi) la capacidad de Owlet para mantener relaciones con clientes, fabricantes y proveedores; (vii) los efectos del cumplimiento de las leyes o reglamentos aplicables; (viii) el impacto y la perturbación de las actividades, la situación financiera, las operaciones, la cadena de suministro y la logística de Owlet debido a condiciones económicas y de otro tipo que escapan al control de la Compañía; (ix) los efectos adversos de otros factores económicos, empresariales, normativos, competitivos o de otro tipo, como los cambios en el gasto discrecional de los consumidores y en sus preferencias; y (x) otros riesgos e incertidumbres expuestos en otros comunicados, declaraciones públicas y documentos presentados por la empresa ante la U.S. Securities and Exchange Commission («SEC»), incluyendo aquellos identificados en la sección «Factores de riesgo» del informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2024, y ya que dichos factores pueden actualizarse periódicamente en otros documentos presentados por la empresa ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a la empresa o a cualquier persona que actúe en nombre de la empresa están expresamente condicionadas en su totalidad por las advertencias contenidas o mencionadas anteriormente. Además, la empresa opera en un entorno en constante evolución. Es posible que surjan nuevos factores de riesgo e incertidumbres de vez en cuando, y que factores que la empresa considera actualmente irrelevantes pasen a ser relevantes, por lo que es imposible para la empresa predecir tales acontecimientos o cómo pueden afectar a Owlet. Salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva después de la fecha de este comunicado de prensa, ya sea debido a nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia, aunque Owlet puede hacerlo ocasionalmente. La empresa no respalda ninguna proyección sobre el rendimiento futuro que puedan realizar terceros.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación de Owlet:

pr@owletcare.com

Contacto para inversiones de Owlet:

ir@owletcare.com