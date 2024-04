Owen Wilson se niega a protagonizar película sobre la inocencia de O.J Simpson

El actor Owen Wilson se negó a participar en la película sobre la inocencia de O.J Simpson, rechazando un pago de 12 millones de dólares por su protagónico.

La decisión del actor ha provocado que la opinión pública se divida en comentarios, algunos lo apoyan por decidir no participar y otros lo cuestionan.

Según se informó, Owen Wilson rechazó el proyecto por la polémica que genera el tema; ya que la exestrella de la NFL se vio implicada en la muerte de su exesposa y su mejor amigo.

“Debes estar bromeando”, respondió el actor al conocer que su manager había aprobado su protagónico en la producción dirigida por Joshua Newton.

El filme llevará por nombre The Juice, un thriller satírico que buscará desentrañar la verdad del caso judicial considerado el juicio del siglo por ser uno de los más mediáticos.

Owen Wilson actuaría como el amigo de O.J Simpson, quien será interpretado por Boris Kodjoe. La esposa de la exestrella del NFL será protagonizada por Charlotte Kirk.

El director de la película detalló que el actor le dijo a él directamente que no participaría en una película sobre cómo O.J Simpson no lo hizo. “Tuve una reunión con él en Santa Mónica. A todos les encantó el guion. Su agente quería que lo hiciera; pero al final del almuerzo, Owen se levantó y dijo: Si crees que voy a asumir el papel principal en una película sobre cómo O.J no lo hizo, debes estar bromeando”.

Tras la negativa de Owen Wilson se contrató a otro actor cuyo nombre no ha sido revelado.

El proyecto fue anunciado a una semana de la muerte del exdeportista, y estaría lista para el próximo 3 de octubre del 2024.