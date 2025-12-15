Overture Life y CEGYR inauguran el primer Centro de Excelencia en Embriología Automatizada para liderar estándares globales en resultados reproducibles de FIV

El principal programa de fertilidad de Argentina incorporará vitrificación automatizada, robótica estandarizada para la preparación de placas y validación estructurada de embriones, con el objetivo de reducir la variabilidad de resultados, ampliar la capacidad clínica y garantizar una mayor confiabilidad para los pacientes en toda su red.

PALO ALTO, California & BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--Overture Life, líder mundial en fertilización in vitro (FIV) automatizada y primera empresa en lograr nacimientos vivos tanto mediante fertilización robótica como congelación robotizada de óvulos, anunció hoy el establecimiento de su primer Centro de Excelencia en Embriología Automatizada, en colaboración con CEGYR, un programa de fertilidad emblemático del grupo Eugin. Este Centro permitirá a CEGYR implementar la plataforma de vitrificación automatizada DaVitri de Overture en sus operaciones clínicas y de banco de óvulos, adoptar sistemas automáticos para la preparación de placas con el fin de estandarizar flujos de trabajo complejos en el laboratorio, y participar en la validación estructurada de la evaluación no invasiva de embriones de Overture. En conjunto, estas capacidades servirán como modelo de referencia para demostrar cómo las grandes redes de fertilidad multisede pueden ofrecer un desempeño clínico reproducible a gran escala.





La iniciativa llega en un momento crítico para la medicina reproductiva. La demanda de FIV sigue creciendo a nivel internacional, impulsada por la formación tardía de familias, la expansión del acceso a beneficios de fertilidad y el rápido aumento de la congelación electiva de óvulos. Estas tendencias han superado la disponibilidad de embriólogos altamente capacitados, quienes realizan los procedimientos de laboratorio más delicados bajo estrictas restricciones de tiempo y temperatura. Como resultado, las clínicas de todo el mundo enfrentan una variabilidad de resultados difícil de controlar solo mediante técnicas manuales. Al incorporar la automatización en los pasos clave de la embriología, las redes avanzan hacia procesos estandarizados y repetibles que permiten mayor capacidad y resultados más predecibles para los pacientes.

CEGYR aporta décadas de liderazgo clínico, investigación científica y experiencia operativa de alto volumen a la alianza. El centro realiza miles de procedimientos de FIV y preservación de óvulos cada año, y contribuye a programas de investigación tanto regionales como internacionales. Su combinación de escala, supervisión científica e infraestructura de laboratorio compleja lo convierte en el escenario ideal para demostrar cómo la embriología automatizada puede reducir la variabilidad entre ciclos, mejorar la estabilidad de los flujos de trabajo y respaldar a los equipos ante la creciente demanda de pacientes. El Centro de Excelencia generará evidencia del mundo real que servirá para orientar la integración de la vitrificación automatizada, los protocolos de preparación estandarizados y las tecnologías emergentes de evaluación no invasiva de embriones en entornos clínicos regulados.

"El acceso a resultados consistentes de FIV no debería depender del embriólogo que esté trabajando un día determinado," afirmó Hans Gangeskar, director ejecutivo de Overture Life. "Al adoptar la vitrificación automatizada y los protocolos de preparación estandarizados, CEGYR demuestra cómo las redes de fertilidad pueden ampliar su capacidad sin comprometer la confiabilidad clínica. Esta decisión refleja un cambio global hacia la reproducibilidad a nivel de sistema, en el que los resultados dependen de procesos validados más que de técnicas individuales."

La participación de CEGYR acelerará tanto la escala operativa como la evaluación científica. El centro aplicará protocolos automatizados en los ciclos de tratamiento y en su amplio banco de óvulos, al tiempo que aportará datos estructurados y monitoreados al programa de validación de evaluación de embriones de Overture. Todas estas actividades se desarrollarán dentro de los marcos regulatorios, éticos e institucionales aplicables, con la recolección de datos enfocada en vincular la automatización con mejoras medibles en la consistencia del laboratorio, la supervivencia de embriones y la reproducibilidad entre ciclos.

"En CEGYR vemos a miles de pacientes cuyas posibilidades de éxito dependen tanto de la precisión como de la consistencia en cada paso del laboratorio," comentó el Dr. Sergio Papier, director ejecutivo y director médico de CEGYR. "A medida que aumenta la demanda de atención en fertilidad, la automatización nos permite ampliar el acceso sin comprometer el rigor clínico. La colaboración con Overture nos permite aplicar protocolos estandarizados en nuestro banco de óvulos y laboratorios de embriología, garantizando a cada paciente la misma calidad confiable y ofreciendo a nuestro equipo sistemas que reducen la variabilidad y fortalecen los resultados."

La colaboración también refleja una realidad comercial y operativa más amplia en las redes de fertilidad a nivel global. El aumento de ciclos y las limitaciones de personal impulsan a las clínicas a buscar tecnologías que mantengan los resultados mientras alivian la presión sobre los equipos clínicos.

"Las clínicas buscan soluciones que eliminen obstáculos operativos, minimicen la necesidad de capacitación y permitan a los equipos centrarse en los pacientes en vez de trabajos manuales repetitivos," afirmó Matt Combs, director comercial de Overture Life. "El compromiso de CEGYR demuestra que la automatización lista para el mercado se ha convertido en un diferenciador para las redes que proyectan crecimiento. Al integrar DaVitri y nuestros sistemas de preparación automatizados en operaciones clínicas y preservación de óvulos, están construyendo capacidad que escala con la demanda y no con las horas de personal, permitiendo que más familias inicien el tratamiento antes."

Si bien la plataforma DaVitri de Overture ya se utiliza en múltiples regiones y ha demostrado un desempeño reproducible en evaluaciones clínicas iniciales, la integración completa y la validación de la evaluación de embriones seguirán procesos regulados y basados en datos, diseñados para una adopción responsable. El Centro de Excelencia proporcionará datos operativos prospectivos del mundo real que ayudarán a definir las mejores prácticas para automatizar pasos de embriología de alta precisión, manteniendo los más altos estándares de calidad clínica.

A medida que otras redes de fertilidad enfrentan una creciente demanda, capacidad limitada y mayores expectativas de resultados consistentes, se espera que el Centro de Excelencia Overture–CEGYR se convierta en un modelo para integrar la automatización en laboratorios y bancos de óvulos. Overture planea colaborar con programas líderes en Europa, Norteamérica y Latinoamérica para establecer una red de centros que apliquen flujos de trabajo estandarizados y validados, mejorando la reproducibilidad y ampliando el acceso a una atención reproductiva confiable en todo el mundo.

Acerca de Overture Life

Overture Life integra ingeniería, medicina reproductiva y validación con estándares regulatorios para modernizar los procedimientos de laboratorio de embriología, especialmente la congelación de óvulos y el manejo de embriones, de modo que se reduzcan los ciclos repetidos, se incremente la capacidad y se disminuya el costo total de la FIV. Con I+D en España y operaciones activas en EE. UU., incluyendo un laboratorio con licencia CLIA para selección no invasiva de embriones, Overture combina robótica, análisis de datos y rigor clínico para ofrecer herramientas confiables a clínicas y pacientes. Su plataforma DaVitri busca mejorar la confiabilidad y consistencia en FIV, brindando a mujeres y familias de todo el mundo mayor control sobre sus tiempos de fertilidad. Entre los inversores de Overture se encuentran Overwater Ventures, GV, Khosla Ventures, Octopus Ventures y otros comprometidos con el futuro de la fertilidad.

Acerca de CEGYR

CEGYR es uno de los centros pioneros y más consolidados en medicina reproductiva en Argentina y la región. Con más de cuatro décadas de trayectoria, combina investigación científica, innovación tecnológica y una visión integral de la atención al paciente. Su laboratorio de embriología es un referente en procedimientos de alta complejidad, criopreservación y bancos de gametos, realizando casi 2.000 ciclos anuales con un fuerte compromiso con la mejora continua basada en evidencia.

Como parte del Grupo Eugin, CEGYR participa activamente en redes internacionales de investigación y mantiene estándares de calidad alineados con las principales sociedades científicas del mundo. Su infraestructura de laboratorio, la amplitud de sus programas de formación y su capacidad operativa lo posicionan como un centro ideal para integrar tecnologías emergentes como inteligencia artificial, sistemas de laboratorio automatizados y análisis embrionario no invasivo.

La incorporación del Centro de Excelencia en Embriología Automatizada refuerza su misión: ofrecer tratamientos más precisos, consistentes y accesibles, mejorar la reproducibilidad de los resultados y ampliar las oportunidades para que más personas puedan formar una familia con el respaldo de equipos experimentados y procesos validados.

