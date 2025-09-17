Overture Life presenta la lista de espera para Europa para el pedido anticipado de DaVitri, primera plataforma de vitrificación automatizada basada en microfluidos del mundo

Antes de la obtención del marcado CE, los clientes europeos ya pueden empezar a solicitar DaVitri para ampliar el acceso de los pacientes a la FIV de alta calidad.

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Overture Life, empresa innovadora que moderniza la FIV con el objetivo de optimizar la libertad reproductiva, acaba de anunciar el lanzamiento de su lista de espera para Europa para pedidos anticipados de DaVitri, primera plataforma de vitrificación automatizada del mundo. Esta lista de espera garantiza que los centros de fecundación in vitro (FIV) se posicionen entre los primeros a nivel europeo en utilizar DaVitri para reducir la carga de trabajo manual de sus embriólogos y eliminar así la variabilidad de operadores, aportando con ello a los pacientes procedimientos más rápidos y consistentes.





Con el incremento de las tasas de infertilidad en todo el mundo, el interés por la congelación de óvulos sigue creciendo, al mismo ritmo que la infraestructura necesaria se queda obsoleta. La congelación de óvulos requiere vitrificación, un proceso manual que requiere mucho tiempo y es susceptible a errores humanos. Estos factores han dado lugar a una variabilidad en las tasas de supervivencia de óvulos y embriones que afecta directamente al éxito de la FIV, así como a importantes problemas de accesibilidad causados por el cuello de botella en el rendimiento.

DaVitri automatiza la vitrificación de óvulos para lograr resultados uniformes y de calidad, independientemente de la experiencia del operador. La plataforma permite así aumentar la eficiencia y el rendimiento, a la vez que maximiza la probabilidad de que los óvulos o embriones preservados sigan siendo viables para su uso en un futuro.

«Con la creciente demanda para preservar la fertilidad en Europa, los centros de FIV se enfrentan a una cada vez presión sobre el personal y los recursos», afirmó Hans Gangeskar, consejero delegado de Overture Life. «DaVitri permite modernizar la FIV, ya que garantiza que cada óvulo y embrión tenga la mejor oportunidad posible de sobrevivir, independientemente de dónde se preserve. Con la lista de espera, permitimos que las clínicas planifiquen con antelación, asignen recursos de forma óptima y eviten retrasos para los pacientes, y todo sin comprometer la consistencia ni el control».

DaVitri ya se comercializa en seis países de América Central y del Sur. Al inscribirse en la lista de espera, las clínicas de FIV europeas podrán asegurarse un acceso preferente a DaVitri cuando se comercialice y ofrecer a los pacientes las ventajas de la tecnología de vitrificación automatizada meses o incluso años antes. Los protocolos automatizados sustituyen a los pasos que dependen de los operadores, garantizando con ello la misma calidad de tratamiento tanto en los grandes hospitales urbanos como en los centros regionales más pequeños.

Con DaVitri, las clínicas pueden aceptar a más pacientes sin largos tiempos de espera, ayudando a las personas a iniciar el tratamiento antes. El programa de pedidos anticipados garantiza que las unidades se envíen allí donde más se necesitan, con formación anticipada, ayuda para los primeros pasos y actualizaciones exclusivas de rendimiento clínico para que los proveedores estén preparados en el momento en que llegue el dispositivo.

Las clínicas pueden inscribirse en la lista de espera europea aquí: https://overture.life/waitlist

Acerca de Overture Life

Overture Life integra ingeniería, medicina reproductiva y validación normativa para modernizar los procedimientos de laboratorio de la embriología, en concreto la congelación de óvulos y la manipulación de embriones, para que se reduzcan los ciclos repetidos, aumente el rendimiento y se reduzca el coste global de la FIV. Con un departamento de I+D localizado en España y operaciones activas en EE. UU., incluido un laboratorio con licencia CLIA para la selección no invasiva de embriones, Overture aúna robótica, análisis y rigor clínico para ofrecer soluciones de confianza para clínicas y pacientes. La plataforma DaVitri de la empresa tiene como objetivo aumentar la fiabilidad y la consistencia de la FIV, permitiendo que mujeres y familias de todo el mundo tengan mayor control sobre sus plazos de fertilidad. Entre los impulsores de Overture se encuentran Overwater Ventures, GV, Khosla Ventures, Octopus Ventures y otras empresas comprometidas con el futuro de la fertilidad.

