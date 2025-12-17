Outpost24 asegura una nueva inversión para escalar sus soluciones de Gestión de Exposición y Seguridad de Identidad

La financiación estratégica del fondo internacional de inversión Vitruvian Partners impulsará la evolución de la plataforma de la compañía, ayudando a las organizaciones a transformar rápidamente los datos de amenazas en acciones decisivas y en una postura de seguridad más sólida.





ESTOCOLMO & FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--Outpost24, líder en gestión de exposición y seguridad de identidad, anunció hoy una nueva inversión por parte de Vitruvian Partners para impulsar su próxima fase de crecimiento global. Esta importante financiación acelerará la innovación en toda la plataforma de la compañía, con un enfoque especial en la integración de capacidades de inteligencia artificial para optimizar la forma en que los equipos de seguridad identifican y neutralizan vulnerabilidades críticas.

Único proveedor europeo reconocido como líder general en el KuppingerCole Leadership Compass Report 2025 para Attack Surface Management, Outpost24 ofrece un enfoque diferencial de la ciberdefensa que permite a los equipos de seguridad obtener una visión completa de su panorama de riesgos digitales y humanos.

La semana pasada, Outpost24 anunció la adquisición de Infinipoint, especialista en identidad de dispositivos, validación de postura y acceso seguro para la fuerza laboral. Esta adquisición marca la entrada de la compañía en el mercado de Zero Trust Workforce Access y sienta las bases para que su división de seguridad de identidad, Specops, ofrezca un enfoque unificado que evalúe tanto al usuario como al dispositivo antes de conceder el acceso. Mediante la integración estratégica de sus soluciones, que abarcan riesgo externo, identidad y confianza de dispositivos, Outpost24 está estableciendo un nuevo estándar en ciberseguridad. La hoja de ruta de la compañía se centra en capacidades de IA de nueva generación para impulsar a las organizaciones, permitiéndoles priorizar las amenazas más críticas y proteger sus activos.

La reciente adquisición, seguida del anuncio de esta nueva financiación, culmina un año excepcional para Outpost24. A principios de este año, la compañía lanzó CyberFlex, una solución flexible de nueva generación que integra External Attack Surface Management y Penetration Testing as a Service (PTaaS) para ayudar a las organizaciones a gestionar y proteger de forma eficiente sus aplicaciones expuestas a Internet. Basado en un modelo de créditos de pago por uso, CyberFlex representa la evolución hacia una ciberseguridad consumible, ofreciendo a los clientes la flexibilidad necesaria para asignar dinámicamente recursos de pruebas, ampliar la cobertura y controlar los costes a medida que evolucionan sus prioridades de seguridad.

“Esta renovada inversión de Vitruvian Partners es un firme respaldo a nuestra estrategia y a nuestro impulso”, afirmó Ido Erlichman, CEO de Outpost24. “Estamos enfocados en avanzar nuestras capacidades de IA para ayudar a los equipos de seguridad no solo a detectar, sino también a remediar vulnerabilidades de forma rápida y eficiente. Esta financiación nos permite ampliar nuestro alcance global y generar un impacto aún mayor para nuestros clientes en todo el mundo”.

“Desde nuestra inversión inicial en Outpost24 en 2022, la compañía ha logrado un crecimiento notable, reforzando aún más su posición de liderazgo en el panorama global de la ciberseguridad”, añadió Jussi Wuoristo, socio de Vitruvian Partners. “Esta inversión adicional refleja nuestra continua confianza en el equipo, la tecnología y la estrategia de Outpost24, y esperamos seguir apoyando su expansión internacional y la innovación de sus productos”.

Con más de dos décadas de experiencia, una sólida base europea y miles de clientes en todo el mundo, Outpost24 está perfectamente posicionada para ayudar a las organizaciones a adelantarse a las amenazas cibernéticas en constante evolución. Al combinar su plataforma líder de Attack Surface Management con la seguridad especializada de identidad y contraseñas de Specops, y las nuevas capacidades de identidad de dispositivos y acceso seguro para la fuerza laboral, Outpost24 ofrece una visión de seguridad verdaderamente integral que va más allá de los métodos de escaneo convencionales. Esto permite a los equipos de seguridad identificar, priorizar y remediar de forma inmediata los riesgos más críticos, fortaleciendo de manera fundamental la resiliencia tanto de las superficies de ataque digitales como humanas.

Acerca de Outpost24

Outpost24 es un proveedor global líder de soluciones de ciberseguridad, estructurado en dos divisiones especializadas para ofrecer una gestión integral de la exposición y del acceso. La compañía ayuda a miles de organizaciones en todo el mundo a identificar, gestionar y reducir de forma proactiva el riesgo cibernético en toda su superficie de ataque digital y humana. Esto se logra mediante la experiencia combinada de Outpost24, la división de Attack Surface Management enfocada en una gestión holística de la exposición, y Specops, el proveedor de Identity and Access Management especializado en soluciones de seguridad de identidad y contraseñas de primer nivel. Fundada en 2001 y con sede en Suecia, Outpost24 opera a nivel global con 12 oficinas en todo el mundo, incluidas en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, España e Israel. Para más información, visite https://outpost24.com.

Acerca de Vitruvian Partners

Vitruvian Partners es una firma global de inversión orientada al crecimiento, con nueve oficinas en Europa, Estados Unidos y Asia. Vitruvian se centra en situaciones dinámicas caracterizadas por un rápido crecimiento y transformación en múltiples sectores. La firma gestiona más de 20.000 millones de dólares en fondos activos, que han respaldado a numerosos líderes e innovadores globales en sus respectivos mercados, incluidos Just Eat, Arrive (antes EasyPark), Accountor, CRF Health, Skyscanner, Wise, CFC, Darktrace, Bitdefender, entre otros. Para más información, visite www.vitruvianpartners.com.

