OTAN intercepta misil iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

Un misil balístico lanzado desde Irán y que se desplazaba hacia el espacio aéreo de Turquía fue destruido por sistemas de defensa aérea de la OTAN en el Mediterráneo oriental. Así lo informó el Ministerio de Defensa turco.

El Gobierno turco advirtió que se reserva el derecho de responder ante cualquier acción hostil. Además, llamó a evitar una mayor escalada del conflicto en la región.

En un mensaje a la nación, el presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que el país está adoptando todas las medidas necesarias en coordinación con sus aliados de la OTAN. Lo hace para proteger sus fronteras y su espacio aéreo.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, expresó la protesta formal de Ankara durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, y pidió evitar acciones que puedan ampliar el conflicto. Hasta el momento, Teherán no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente.