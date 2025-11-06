OTAN advierte que Rusia no está sola: China, Corea del Norte e Irán lo apoyan 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtió recientemente sobre el respaldo de China, Corea del Norte e Irán a Rusia en su enfrentamiento con Occidente.

Este apoyo internacional provoca una gran inquietud entre los líderes occidentales, ya que consolida la posición de Moscú y agudiza las tensiones globales.

Según declaraciones de altos funcionarios de la OTAN, la colaboración entre estos países se ha intensificado en los últimos meses, favoreciendo la continuidad de las ofensivas rusas.

A través de ayudas militares, tecnológicas y políticas, China, Corea del Norte e Irán refuerzan la capacidad de Rusia para desafiar a las potencias aliadas y mantener su postura agresiva.

Expertos advierten que el respaldo de China, Corea del Norte e Irán a Rusia podría desencadenar una escalada de conflictos y dificultar cualquier esfuerzo diplomático para resolver disputas.

Además, el fortalecimiento de este bloque internacional desafía la hegemonía política y militar de Occidente, lo que podría cambiar el equilibrio de poder en la arena mundial.

Mientras la OTAN evalúa estrategias de respuesta conjunta, surge la preocupación por el posible aumento de tensiones, especialmente en regiones sensibles como Europa del Este y Asia.

Organismos internacionales han llamado al diálogo y la cooperación para evitar un escenario de confrontación mayor entre las potencias involucradas.