Oso que se acerco a las mujeres será encerrado en un zoológico

Tremendo susto se llevaron tres mujeres, que caminaban por un sendero del parque ecológico Chipinque de Nuevo León México, cuando de manera inesperada un oso negro que deambulaba por la zona se les acercó y comenzó a rodearlas y olfatearlas. El oso de unos dos metros de altura se paro sobre dos patas traseras, mientras lentamente se fue acercando a las mujeres, quienes se quedaron inmóviles mientras las olfateaba y las rodeaba. El animal se mostró particularmente interesado en una de las mujeres a quien intimido y olfateó constantemente y a quien intentó morder y agarrar con sus patas en dos ocasiones. Otras personas que presenciaron el suceso les decían a las mujeres que o se movieran, e intentaban espantar al animal. Luego de casi 50 segundos de tensión el animal finalmente se alejo. #Notibomba #oso #mexico #chipinque #bear