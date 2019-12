Óscar Nájera dice que funcionario de EEUU va tener que pedir disculpas

El diputado del Partido Nacional designado por los Estados Unidos por corrupción, Óscar Nájera, dijo este viernes que el secretario de de Estado, Michael Pompeo va tener que pedirle disculpas por divulgar información falsa.

“Me alegra que se trate de un mentira, más bien ese gringo (Pompeo) va a tener que pedir disculpas”, dijo el congresista al enterarse de la designación.

El Departamento de Estado emitió la designación detallando que Nájera “participó y se benefició de la corrupción pública relacionada con la organización hondureña de narcotráfico Los Cachiros”.

El legislador oficialista no ha negado sus vínculos con Los Cachiros, con quienes se creció desde niño.

“Lo más seguro es que se haya equivocado, porque en primer lugar no tengo hijos”, dijo referente a la designación en contra de su hijo Óscar Roberto Nájera.

Al respecto explicó que sus tres hijos murieron en distintas circunstancias, demostrando que Pompeo está errado en las acusaciones.

Sobre su visa indicó que la tiene activa y que puede viajar sin ningún problema a cualquier lugar del mundo.

“Nunca le he vendido ni fresco al Estado, nunca le he manejado ni caja chica del Estado, no he sido funcionario público”, apuntó en respuesta a los actos de corrupción que habría cometido.