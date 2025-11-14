Oscar lanza nuevas opciones de seguros médicos asequibles para particulares, familias y empresas de San Antonio

SAN ANTONIO--(BUSINESS WIRE)--Oscar Health, Inc. («Oscar») (NYSE: OSCR), una empresa líder en tecnología para el cuidado de la salud, presenta hoy una serie de planes de salud asequibles e impulsados por la tecnología para personas, familias y empresas de la región de San Antonio, que estarán disponibles en el mercado individual para la inscripción abierta de 2026. Los residentes locales podrán disfrutar ahora de la experiencia Oscar: una atención médica sencilla, personalizada y fácil de usar en todo momento.





Oscar, el plan de salud preferido en Texas durante más de 10 años, es uno de los favoritos de los usuarios gracias a su tecnología, que ofrece experiencias realmente sorprendentes. Más de 3 de cada 5 miembros recomiendan Oscar a sus familiares y amigos porque Oscar los trata como si fueran parte de su familia.1

Los siguientes planes de seguro Oscar2 estarán disponibles en los condados de Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, Medina y Wilson, de la región de San Antonio, a partir del 1 de enero de 2026:

Planes Oscar Bronze, Silver y planes rediseñados Gold : todos ofrecen opciones de cobertura diseñadas para todos los presupuestos, necesidades de salud y antecedentes culturales. Disfrute de un cómodo acceso a los mejores proveedores, visitas de urgencia virtuales de $0 y visitas de atención primaria de $0 24/7, 3 guías Oscar Care para obtener asistencia personalizada, recetas médicas de bajo costo con resurtidos fáciles y entrega a domicilio, y tecnología inteligente para ayudar a todos a tomar decisiones de salud informadas y con total confianza. Oscar también está expandiendo el plan Guided Care HMO en el condado de Kendall. El plan ofrece primas más bajas y utiliza la tecnología de Oscar para conectar a los miembros con proveedores de atención primaria y con especialistas mediante referidos urgentes en tiempo real. Los beneficios incluyen: atención de urgencias virtual por $0, medicamentos por $0, análisis de laboratorio de bajo costo y atención especializada virtual integrada. 4

: un agente de IA para la salud personal que ofrece a los miembros ayuda cuando la necesiten sobre medicamentos, resultados de pruebas comunes, síntomas, renovaciones de recetas, interacciones entre medicamentos y mucho más. Oswell recurre a los historiales médicos, las interacciones con los guías de Oscar Care y los beneficios del plan para ofrecer una atención personalizada en todo momento, con conexiones rápidas a atención virtual por $0, chats en directo con los médicos de Oscar y los médicos de la red. HelloMeno : un nuevo y rompedor programa que presenta el primer plan para la menopausia del mercado individual, con el fin de ayudar a las mujeres a afrontar con confianza la edad madura. El plan ofrece Visitas de Atención Primaria por $0, ginecólogo y visitas de salud conductual por $0, además de análisis de laboratorio, terapia hormonal, medicamentos para el insomnio y densitometrías óseas sin coste alguno. Los miembros pueden hablar con la red de expertos de confianza de Elektra Health 24/7, recibir recompensas exclusivas para el bienestar y ahorrar ~$900 al año. 6

Tanto particulares como familias pueden inscribirse a partir del 1 de noviembre de 2025 visitando Healthcare.gov, llamando al 1-855-672-2788 o hablando con un agente de seguros.

Acerca de Oscar Health

Oscar Health, Inc. («Oscar») es una empresa líder en tecnología para la atención médica que se basa en una plataforma tecnológica completa y un enfoque incansable en servir a sus miembros. Desde nuestra fundación en 2012, hemos desafiado el statu quo del sistema de salud y nos hemos esforzado por hacer que una vida más saludable sea accesible y asequible para todos. Oscar ofrece Planes Individuales y Familiares, así como soluciones tecnológicas para la salud que impulsan la industria de la atención médica a través de +Oscar. Nuestra tecnología proporciona experiencias superiores, un profundo compromiso y una atención clínica de gran valor, lo que nos ha valido la confianza de aproximadamente 2 millones de miembros, a 30 de junio de 2025.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (o declaraciones anticipadas) en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Todas las declaraciones contenidas en el presente documento que no sean hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones incluyen, entre otras, manifestaciones sobre nuestras perspectivas de negocio; nuestros planes y productos, nuestra tecnología, incluida la funcionalidad de nuestras herramientas de IA; y los planes y objetivos de nuestra dirección para futuras operaciones, expectativas y estrategia empresarial. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como "puede", "podrá", "debería", "espera", "planifica", "anticipa", "podría", "pretende", "objetivos", "proyectos", "contempla", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continúa", o la negación de estos términos u otras expresiones similares. En consecuencia, le advertimos de que dichas declaraciones prospectivas no son garantías de resultados futuros y están sujetas a riesgos, suposiciones e incertidumbres que son difíciles de predecir y que, por lo general, escapan a nuestro control. Aunque la dirección considera que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables en la fecha en que se formulan, existen o existirán factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los indicados en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otros, los factores establecidos bajo el título "Factores de Riesgo" en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, y nuestros Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2025 y el 30 de junio de 2025, cada uno de ellos presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, "SEC"), así como en otros de nuestros documentos presentados ante la SEC. Se advierte a los inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se emite y, excepto que la ley exija lo contrario, no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros u otras circunstancias. Pueden surgir nuevos factores de vez en cuando, y no nos es posible predecir cuáles serán.

1 Net Promoter Score (NPS) para los miembros de Oscar, 2025. 2 La cobertura médica de Oscar está suscrita por Oscar Insurance Company, con sede en Nueva York. Los productos HMO son ofrecidos por Oscar Managed Care en Texas. Los servicios administrativos para todos los planes son proporcionados por Oscar Management Corporation. 3 Visitas al PCP por $0: si se encuentra o detecta alguna afección o problema médico durante su visita, puede haber costos asociados por evaluaciones, pruebas diagnósticas o tratamientos adicionales. 4 Los beneficios y recompensas pueden variar según el Plan y se aplican ciertas restricciones. 5 La oferta de servicios de Atención de Urgencias Virtual de Oscar no está disponible en los territorios de EE.UU. ni a nivel internacional. Si tiene un plan de salud con deducible alto compatible con una HSA o un plan Secure, no será elegible para las visitas por $0. Las recetas, las visitas y los servicios pueden estar limitados a discreción del proveedor. Oswell solo presenta información general sobre salud y beneficios. No es un médico y no ofrece asesoramiento médico, diagnóstico ni tratamiento. Las respuestas del chatbot pueden ser inexactas o incompletas y no son revisadas por un clínico. En caso de emergencia, llame al 911. Ver nuestros Términos de servicio para obtener más detalles. 6 Los ahorros se basan en un plan ACA con un CSR 150.

