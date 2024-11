Oscar Health anuncia nuevas opciones de seguros médicos en Texas en 2025

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Oscar Health, Inc. (“Oscar”) (NYSE: OSCR), empresa líder en tecnología sanitaria, anunció hoy que llevará la experiencia Oscar a más personas, familias y empresas a través del mercado ACA en Texas en 2025. Oscar presenta seguros médicos asequibles1 que permiten a todas las personas llevar una vida sana a su manera:





servicios diseñados según las necesidades personales de salud y preferencias culturales;

redes de alta calidad que se adaptan a sus horarios, barrios y mucho más;

soluciones tecnológicas para ayudar a los afiliados a tomar decisiones informadas sobre su salud.

La experiencia Oscar estará disponible en 49 condados de Texas a partir del 1° de enero de 2025.

Oscar lleva más de 9 años siendo el plan de salud preferido en Texas y ocupa un lugar destacado en cuanto a satisfacción de los afiliados. Amigos y familiares tienden a recomendar Oscar en relación con cualquier otro plan de salud.2

“ Oscar ofrece a los texanos la posibilidad de llevar una vida sana a su manera", afirmó Breck Garrett, vicepresidente del mercado de Texas de Oscar Health. “ Las personas y las familias deben tener la libertad de comprar y elegir un seguro médico que tenga en cuenta las diferencias culturales y se adapte a sus necesidades. El conjunto de soluciones de Oscar va al encuentro de las personas allí donde están y en las comunidades en las que confían. Para nuestros numerosos miembros hispanos y latinos, esto significa recibir toda su experiencia sanitaria en español con equipos de atención que se alinean con su herencia cultural”.

Todas las personas pueden visitar healthcare.gov durante el período de inscripción abierta de 2025 para elegir entre el conjunto completo de planes fáciles y asequibles de Oscar, que incluyen:

planes Bronze, Silver y Gold EPO y HMO que se adaptan a cualquier presupuesto

$0 por atención primaria y de urgencias virtual a través de Oscar Medical Group en la mayoría de los planes 3

medicamentos de $3 4 e incluso acceso a menor costo para personas que traten afecciones específicas

e incluso acceso a menor costo para personas que traten afecciones específicas un equipo de atención dedicado y una aplicación de atención médica superútil

Oscar también presenta nuevas soluciones para los residentes de Texas:

Guided Care HMO: un producto tecnológico con primas y gastos más bajos. La tecnología de Oscar conecta a los afiliados con un proveedor de atención primaria y una red de especialistas con referidos urgentes y en tiempo real para crear experiencias excepcionales. Los beneficios incluyen: atención de urgencias virtual por $0; medicamentos por $0; y laboratorios de bajo costo y atención especializada integrada virtual.

un producto tecnológico con primas y gastos más bajos. La tecnología de Oscar conecta a los afiliados con un proveedor de atención primaria y una red de especialistas con referidos urgentes y en tiempo real para crear experiencias excepcionales. Los beneficios incluyen: atención de urgencias virtual por $0; medicamentos por $0; y laboratorios de bajo costo y atención especializada integrada virtual. Oscar para empleadores y empleados: una oferta que brinda a los empleados acceso a los planes de Oscar utilizando contribuciones libres de impuestos de su empleador para comprar un seguro médico individual. Las empresas con menos de 50 empleados pueden ofrecer estas prestaciones a través de stretchdollar.com/oscar. 5

una oferta que brinda a los empleados acceso a los planes de Oscar utilizando contribuciones libres de impuestos de su empleador para comprar un seguro médico individual. Las empresas con menos de 50 empleados pueden ofrecer estas prestaciones a través de stretchdollar.com/oscar. Plan multi-afección: un plan que ayuda a los afiliados a controlar la diabetes, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares de forma conjunta, lo que puede representar un ahorro del 25% o más. Los beneficios incluyen: consultas al cardiólogo, neumólogo y endocrinólogo por $0; exámenes de diagnóstico y análisis de laboratorio por $0; atención primaria y conductual por $0; medicamentos por $0.

un plan que ayuda a los afiliados a controlar la diabetes, las enfermedades pulmonares y cardiovasculares de forma conjunta, lo que puede representar un ahorro del 25% o más. Los beneficios incluyen: consultas al cardiólogo, neumólogo y endocrinólogo por $0; exámenes de diagnóstico y análisis de laboratorio por $0; atención primaria y conductual por $0; medicamentos por $0. Atención para la diabetes: una solución que ayuda a los afiliados con diabetes a controlar su salud con un bajo costo compartido, servicios clínicos de alto impacto y suministros para pruebas sin costo alguno. Las prestaciones incluyen: atención primaria y conductual por $0, exámenes de pies y de retina por $0, análisis de laboratorio por $0 y programas de bienestar.

Los afiliados pueden acceder a todos los planes de Oscar en español a través de la experiencia Hola Oscar, que tiene un NPS de 87, líder en el sector.6 Hola Oscar es un programa inmersivo en español diseñado para satisfacer las diversas necesidades de las comunidades hispanas y latinas. El programa ofrece experiencias que son social y lingüísticamente auténticas con proveedores de atención primaria y equipos de atención de Oscar que comparten la herencia cultural del afiliado.

Acerca de Oscar Health

Oscar Health, Inc. ("Oscar") es una empresa líder en tecnología sanitaria construida en torno a una plataforma tecnológica completa y un enfoque implacable en el servicio a nuestros miembros. Llevamos desafiando el statu quo del sistema sanitario desde nuestra fundación en 2012, y nos dedicamos a hacer que una vida más saludable sea accesible y asequible para todos. Oscar ofrece planes individuales y familiares y soluciones de tecnología sanitaria que impulsan el sector de la salud a través de +Oscar. Nuestra tecnología impulsa experiencias superiores, un compromiso profundo y una atención clínica de alto valor, lo que nos ha valido la confianza de aproximadamente 1,6 millones de afiliados a 30 de junio de 2024.

_________________________



1 La cobertura de Oscar Medical está suscrita por Oscar Insurance Company, con sede en Nueva York. Los productos HMO son ofrecidos por Oscar Managed Care en Texas. Los Servicios Administrativos de todos los planes los ofrece Oscar Management Corporation.



2 Grado de recomendación (Net Promoter Score -NPS) de los afiliados para Oscar en el 1T24.



3 $0 para atención primaria virtual sólo para planes EPO. $0 para atención de urgencias virtual en todos los planes.



4 Excepto para los planes estándar.



5 Aplicable a empresas con menos de 50 empleados, especialmente las que son nuevas en seguros.



6 Grado de recomendación (Net Promoter Score - NPS) de habla hispana de afiliados para Oscar en el 1T24.

