Oropeza disparó y mató a cinco hondureños “estilo ejecución”, según autoridades

EEUU.- Autoridades de San Jacinto, Texas, señalan que Francisco Oropeza disparó y mató a cinco miembros de una familia hondureña al “estilo ejecución”.

El mexicano, deportado en cinco ocasiones, usó un fusil R-15 para cometer los crímenes el pasado viernes 28 de abril.

De acuerdo con el alguacil, Greg Carpers, Oropeza atacó a sus víctimas, incluido un menor de 9 años, a quemarropa.

La periodista Ali Bradley, destacó en su cuenta de Twitter que el mexicano usó el “estilo ejecución” para matar a sus víctimas.

JUST IN: Booking photo of Cleveland, Texas murder suspect, Francisco Oropesa (Oropeza) released.

Oropesa is facing 5 counts of murder in San Jacinto Co. Where the sheriff says he shot and killed 5 people “execution style” including a 9-year-old boy. pic.twitter.com/W2XQDfLik9

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 3, 2023