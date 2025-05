Origins ya está en la tienda de cosmética Amazon Premium Beauty en EE.UU.

La marca les acerca sus tratamientos para la piel de alto rendimiento, de eficacia clínica demostrada e inspirados en la naturaleza a los compradores de Amazon





NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Origins, con más de 30 años de experiencia en combinar ingredientes de origen natural y elaborados científicamente para ofrecer tratamientos eficaces para la piel, acaba de anunciar su debut oficial en la tienda estadounidense Amazon Premium Beauty. Origins ofrecerá sus productos icónicos para la piel y el cuerpo junto con conjuntos de regalo perfectos para cualquier ocasión. A partir de ahora, Origins ofrecerá a los clientes de Amazon de todo el país sus productos de belleza eficaces y de origen natural, pensando en la comodidad y en el arte de regalar.

Este lanzamiento marca un paso estratégico en los esfuerzos continuos de Origins en pos de satisfacer las necesidades cambiantes de los compradores de productos para la piel, que aspiran a encontrar belleza consciente y de alto rendimiento en sus plataformas preferidas. Con su expansión a la tienda Amazon Premium Beauty de Estados Unidos, Origins ratifica su compromiso de ofrecer eficacia y accesibilidad a un número aún mayor de consumidores. Los clientes de Amazon ya pueden descubrir y comprar los productos más vendidos de Origins, en particular la crema energizante GinZing™ Brightening Eye Cream, el gel de limpieza refrescante Checks and Balances™ Frothy Face Wash y la loción calmante Mega-Mushroom™ Relief & Resilience Soothing Treatment Lotion. Además, los clientes pueden explorar una amplia selección de regalos y productos favoritos para la piel y el cuerpo, haciendo que sea más fácil que nunca compartir los productos más queridos de Origins para cualquier ocasión, desde los cumpleaños a las vacaciones o momentos para mimarse uno mismo.

Como parte de su compromiso con la belleza responsable, Origins ha actualizado recientemente la sostenibilidad de sus envases en toda sus líneas, con la misión continua de mejorar la sostenibilidad de cada pote, tubo y botella. Para saber más sobre los esfuerzos de sostenibilidad de Origins, visite origins.com/sustainable-packaging.

"Los consumidores de hoy quieren marcas que reflejen sus valores y ofrezcan una calidad excepcional", subrayó Francesca Damato, vicepresidente de Marketing Global de Origins. "Para nosotros, eso significa ofrecerles tratamientos para la piel de alto rendimiento, con base en la naturaleza y la ciencia y un cuidado corporal sensorial y complaciente, siempre teniendo en cuenta el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. El lanzamiento en la tienda estadounidense Amazon Premium Beauty nos permite conectar con un público aún más amplio en una plataforma que conocen y en la que confían, además de ofrecer una experiencia de regalos más fluida y cómoda gracias a las opciones listas para regalar de Amazon".

Con este debut, Origins se suma a la cartera creciente de marcas de belleza prestigiosas de The Estée Lauder Companies que se pueden encontrar en la tienda Amazon Premium Beauty de Estados Unidos, en consonancia con su misión de ir a encontrar a los entusiastas de la belleza a donde están, es decir, en el mundo digital, con más comodidad y autenticidad.

Recorra la tienda de Origins en Amazon en amazon.com/origins.

Para más información, visite www.origins.com o siga a @origins en las redes sociales.

Acerca de Origins

Desde hace más de 30 años, Origins recurre al genio de la naturaleza para crear productos de alto rendimiento para la piel y el cuerpo. Combinamos los ingredientes más potentes de la naturaleza con la investigación científica de avanzada y nuestro conocimiento especializado para ofrecer fórmulas transformadoras, profundamente sensoriales y 100 % veganas. Fundada con la visión de darle prioridad al bienestar de las personas y del planeta, Origins mantiene su compromiso con el abastecimiento responsable y la sostenibilidad ambiental y sigue contando con la confianza de los consumidores de todo el mundo por sus tratamientos para la piel, que ofrecen resultados reales.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. (ELC) The Estée Lauder Companies Inc. (ELC) es una de las principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad superior para la piel, maquillaje, fragancias y el cabello, además de administrar diversas marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en unos 150 países y territorios, con marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, entre ellas, The Ordinary and NIOD y BALMAIN Beauty.

