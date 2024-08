Organon y Lilly amplían su acuerdo de comercialización para la migraña a otros 11 mercados

El acuerdo se basa en la cartera mundial de productos de Organon para afecciones que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrir migraña que los hombresi

JERSEY CITY, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Organon (NYSE: OGN), compañía global de asistencia sanitaria centrada en la salud de la mujer, anunció que amplió su acuerdo con Eli Lilly and Company (Lilly) para convertirse en distribuidor y promotor exclusivo del medicamento para la migraña Emgality® (galcanezumab) en los siguientes mercados adicionales: Canadá, Colombia, Israel, Corea del Sur, Kuwait, México, Qatar, Arabia Saudita, Taiwán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Esta asociación ampliada se basa en el papel de Organon como único distribuidor y promotor de Emgality en Europa desde febrero de 2024.





Emgality, un anticuerpo monoclonal humanizado antagonista del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), está indicado para el tratamiento preventivo de la migraña en adultos, y en algunos mercados, la indicación especifica la profilaxis para aquellos con al menos cuatro días de migraña al mes. Emgality también está indicado en algunos mercados para el tratamiento de la cefalea en racimos episódica en adultos.

“ La ampliación de este acuerdo es un testimonio de las mejores capacidades de comercialización de Organon en su clase, su huella global y su profunda experiencia en la salud de la mujer”, dijo Kevin Ali, CEO de Organon. “ Sabemos que la migraña es la principal causa de discapacidad entre las mujeres jóvenesii y estamos orgullosos de ampliar nuestra oferta a más mujeres y hombres de todo el mundo que viven con migraña episódica o crónica”.

La migraña es uno de los trastornos neurológicos más prevalentes en todo el mundoiii que causa dolores de cabeza recurrentes de moderados a graves, a menudo acompañados de otros síntomas debilitantes, como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido.i Las crisis de migraña no tratadas pueden durar de cuatro a 72 horas.i Muchos de estos síntomas pueden seguir experimentándose entre las crisis de migraña, aunque con menor frecuencia e intensidad, lo que contribuye a reducir la calidad de vida y preocupa a los pacientes en previsión de la próxima crisis.iv,v

“ Estamos encantados de ampliar este acuerdo de colaboración con Organon”, dijo Ilya Yuffa, vicepresidente ejecutivo de Eli Lilly and Company y presidente de Lilly International. “ Confiamos en nuestra misión compartida de llevar este importante tratamiento contra la migraña a más pacientes de todo el mundo”.

Según los términos del acuerdo, Organon se convertirá en el único distribuidor y promotor de Emgality en los siguientes mercados adicionales: Canadá, Colombia, Israel, Corea del Sur, Kuwait, México, Qatar, Arabia Saudita, Taiwán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Lilly seguirá siendo el titular de la autorización de comercialización y fabricará el producto para su venta.

La contraprestación total que se abonará a Lilly por la ampliación del territorio incluye un pago inicial de $22,5 millones, así como pagos por hitos basados en las ventas.

Acerca de Emgality®

Emgality es un anticuerpo monoclonal que se une selectivamente al péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP).

Acerca de Organon

Organon es una empresa mundial independiente dedicada a la atención sanitaria con una estrategia para ayudar a mejorar la salud de las mujeres a lo largo de toda su vida. La variada cartera de productos de Organon ofrece más de 60 medicamentos y productos para la salud de la mujer, biosimilares y una amplia franquicia de medicamentos establecidos en diversas áreas terapéuticas. Además de los productos actuales de Organon, la empresa invierte en soluciones innovadoras y en investigación para impulsar futuras oportunidades de crecimiento en salud femenina y biosimilares. Además, Organon está buscando oportunidades para colaborar con socios biofarmacéuticos e innovadores que buscan comercializar sus productos aprovechando su escala y ágil presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon tiene presencia mundial con una escala y un alcance geográfico significativos, capacidades comerciales de primera clase y aproximadamente 10.000 empleados con sede en Jersey City, Nueva Jersey.

Para obtener más información, visite http://www.organon.com y comuníquese con nosotros en LinkedIn, Instagram, X (anteriormente conocido como Twitter) y Facebook.

Emgality® es una marca registrada propiedad de Eli Lilly and Company, sus filiales o empresas asociadas, o cedida bajo licencia.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Algunas de las afirmaciones y declaraciones que se incluyen en este comunicado de prensa son “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el acuerdo de Organon con Lilly y las expectativas de comercialización de Emgality®. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse con palabras como “prevé”, “espera”, “pretende”, “anticipa”, “planea”, “cree”, “busca”, “estima”, “hará” o palabras de significado similar. Estas afirmaciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la dirección de la empresa y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o se materializan los riesgos o incertidumbres, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expuestos en las declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar a los resultados futuros de Organon incluyen, entre otros, la incapacidad de Organon para ejecutar plenamente su plan de comercialización de Emgality® y/o la incapacidad para obtener las licencias necesarias para comercializar ese activo; problemas de eficacia, seguridad u otros problemas de calidad con respecto a los productos comercializados, incluidas acciones de mercado como retiradas del mercado, desistimientos o disminución de las ventas; la incapacidad para adaptarse a la tendencia de todo el sector hacia canales con grandes descuentos; cambios en la legislación fiscal u otras directrices tributarias que podrían afectar negativamente a nuestra deuda tributaria en efectivo, a los tipos impositivos efectivos y a los resultados de las operaciones y dar lugar a un mayor escrutinio por parte de las auditorías; incapacidad para ejecutar nuestra estrategia de desarrollo empresarial o para obtener los beneficios de nuestras adquisiciones previstas; presiones políticas y sociales, o desarrollos normativos, que afecten negativamente a la demanda, la disponibilidad o el acceso de los pacientes a productos anticonceptivos o de fertilidad; los factores económicos generales, incluidas las presiones recesivas, las fluctuaciones de los tipos de interés y de los tipos de cambio; las condiciones generales de la industria y la competencia; el impacto de la regulación de la industria farmacéutica y la legislación sanitaria en los Estados Unidos y a escala internacional; las tendencias mundiales hacia la contención de los costos sanitarios; los avances tecnológicos; los nuevos productos y patentes obtenidos por los competidores; el impacto de unos costos de venta y promoción más elevados; la imposibilidad de Organon de obtener un período adicional de exclusividad de mercado en Estados Unidos para Nexplanon luego de la expiración de ciertas patentes clave en 2027; los retos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación reglamentaria; la capacidad de Organon para predecir con exactitud sus resultados y rendimiento financieros futuros; las dificultades o retrasos en la fabricación; la inestabilidad financiera de las economías internacionales y el riesgo soberano; las dificultades para desarrollar y mantener relaciones con contrapartes comerciales; la dependencia de la eficacia de las patentes de Organon y otras protecciones para productos innovadores; y la exposición a litigios, incluidos litigios sobre patentes, y/o acciones reguladoras. Organon no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores. En los documentos presentados por Organon ante la Comisión del Mercado de Valores (“SEC”), incluido el informe anual más reciente de Organon en el formulario 10-K y los documentos presentados posteriormente ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

