Organon apunta a iniciar una conversación a nivel mundial en torno a los embarazos no planificados

Organon, construyendo a partir de su visión para crear un día mejor y más sano para cada una de las mujeres, lanza un video con un anuncio de servicio público para desafiar y ayudar a reducir el estigma del problema de salud pública global

JERSEY CITY, Nueva Jersey–(BUSINESS WIRE)–Organon (NYSE: OGN), una empresa global de atención médica a la mujer, lanza un Anuncio de Servicio Público (PSA, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es ayudar a tomar conciencia e iniciar una conversación a nivel mundial sobre los asombrosos índices de embarazos no planificados en todo el mundo.





A nivel mundial, los embarazos no planificados provocan un impacto en aproximadamente 121 millones de mujeres por año.1 Un estudio de 2019 informó que, globalmente, más de 1000 millones de mujeres necesitan planificar una familia, pero que en 270 millones de mujeres, no se cumple la necesidad de utilizar métodos modernos de planificación familiar.2** Un embarazo no planificado puede provocar un impacto en cualquier mujer de cualquier parte del mundo, independientemente de su origen social o económico.

“ Si bien hemos visto un gran progreso en el área de salud reproductiva, los índices de embarazos no planificados en todo el mundo siguen siendo altos”, manifestó la Dra. Sandy Milligan, M.D., J.D., directora de investigación y desarrollo de Organon. “ No hay un mejor momento que el Día Mundial de la Anticoncepción para enfocarse en empoderar a las mujeres a través de la educación, información, empatía y conversación para ayudar a reducir los embarazos no planificados”.

Organon invita a las mujeres, a sus familias, a los profesionales de la salud y a los legisladores a visitar https://hereforherhealth.com/unplanned/ para compartir sus perspectivas sobre cómo ayudar a reducir los índices de embarazos no planificados y a unirse a nosotros en una misión colectiva para mantener una conversación.

“ Ahora, más que nunca, es crucial enfocarse en el bienestar reproductivo de todas las personas”, expresó la Dra. Raegan McDonald-Mosley, MD, directora y presidenta ejecutiva de Power to Decide. “ En el Día Mundial de la Anticoncepción, tenemos una oportunidad única de resaltar la importancia de garantizar que todas las personas -independientemente de quiénes sean, dónde vivan o su origen económico- tengan la oportunidad de decidir si, cuando y según qué circunstancias quedar embarazadas o tener un hijo”.

El PSA saldrá al aire en los mercados de la televisión y radio locales en todos los EE. UU., será distribuido en las redes sociales mediante una amplia gama de canales y socios globales, y está disponible en https://hereforherhealth.com/unplanned/ donde se alienta a las personas a compartir sus perspectivas sobre cómo ayudar a reducir los embarazos no planificados.

Acerca de Organon

Organon es una empresa internacional de productos sanitarios creada a partir de una escisión de Merck, conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, que se dedica a mejorar la salud de las mujeres a lo largo de su vida. La empresa, cuyo lema es “Here for her health”, cuenta con una cartera de más de 60 medicamentos y productos en diversas áreas terapéuticas. Liderada por la cartera de salud reproductiva, junto con un negocio de biosimilares en expansión y una franquicia estable de medicamentos consolidados, los productos de Organon producen fuertes flujos de caja que servirán para apoyar las inversiones en futuras oportunidades de crecimiento en la salud de la mujer, lo que incluye el desarrollo del negocio, como por ejemplo, mediante la reciente adquisición de Alydia Health, una empresa de dispositivos médicos centrada en la hemorragia posparto. Además, Organon está buscando oportunidades para colaborar con innovadores biofarmacéuticos que desean comercializar sus productos aprovechando su escala y presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon, con sede central en Jersey City (Nueva Jersey), está presente en todo el mundo con una escala y un alcance geográfico significativos. Sus capacidades comerciales son de primer nivel y cuenta con aproximadamente 9000 empleados.

Para obtener más información, visite https://www.organon.com/ y conéctese con nosotros en LinkedIn e Instagram.

Declaraciones prospectivas de Organon

Salvo la información histórica que figura aquí, el presente comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos, que incluye, aunque no taxativamente, las declaraciones sobre las expectativas de la dirección sobre las perspectivas futuras de Organon. Las declaraciones prospectivas se identifican con palabras como “apunta”, “potencial”, “espera”, “pretende”, “anticipa”, “prevé”, “cree”, “busca”, “estima”, “hará” o términos de significado similar. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la dirección de Organon y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. En caso de que las suposiciones subyacentes resulten inexactas o se materialicen los riesgos o incertidumbres, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expuestos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones generales de la industria y la competencia; los factores económicos generales, incluidas las fluctuaciones de los tipos de interés y de los tipos de cambio; el impacto de la pandemia actual de COVID-19 y de la aparición de las cepas variantes; el impacto de la normativa de la industria farmacéutica y de la legislación sanitaria en Estados Unidos y a nivel internacional; los avances tecnológicos, los nuevos productos y las patentes obtenidas por los competidores; los desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación reglamentaria; la capacidad de Organon para predecir con exactitud las condiciones futuras del mercado; las dificultades o los retrasos en la fabricación; la inestabilidad financiera de las economías internacionales y el riesgo soberano; la dependencia de la eficacia de las patentes de Organon y de otras protecciones para los productos innovadores; y la exposición a los litigios, incluidos los relacionados con las patentes o las acciones reglamentarias.

Organon no asume ninguna obligación de actualizar públicamente las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en los documentos presentados por Organon ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluida su declaración de registro en el Formulario 10, disponible en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

