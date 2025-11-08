Organon anuncia un acuerdo para vender su sistema JADA® a Laborie por un monto de hasta $465 millones

Los ingresos netos se destinarán a achicar la deuda, lo que impulsará los esfuerzos continuos de Organon por reducir su nivel de endeudamiento

El acuerdo deja a Organon en condiciones de invertir, más adelante, en oportunidades de crecimiento centradas en la biofarmacéutica orientada a la salud de la mujer y en otras prioridades estratégicas

Las capacidades de Laborie en tecnología médica facilitarán un acceso más amplio de las madres al dispositivo JADA

JERSEY CITY, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE: OGN) (“Organon” o “la compañía”), una compañía internacional de atención de salud, cuya misión es ofrecer medicamentos y soluciones eficaces para llevar una vida más saludable todos los días, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para que Laborie Medical Technologies Corp. ("Laborie"), una empresa líder en tecnología médica para el diagnóstico y tratamiento, adquiera el sistema JADA. La transacción, valuada en hasta $465 millones, comprende un pago de $440 millones al cierre, sujeto a ciertos ajustes, y un pago potencial adicional de hasta $25 millones condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos de ingresos para 2026. Se prevé que alrededor de 100 empleados sean transferidos a Laborie como parte del acuerdo.





“Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que el equipo de JADA y Organon realizaron para ayudar a más de 136 000 mujeres que dieron a luz en más de 20 países y posicionaron al dispositivo JADA como un referente reconocido para el manejo de hemorragias posparto (PPH)", afirmó Joseph Morrissey, director ejecutivo ("CEO") interino de Organon. "Esta transacción pone a JADA en manos de Laborie, una empresa líder en innovación tecnológica médica con una trayectoria consolidada en salud materna que está en óptimas condiciones de ampliar el acceso de más madres al dispositivo JADA en todo el mundo. También supone otro paso hacia el fortalecimiento de la capacidad financiera de Organon que le permitirá aprovechar otras oportunidades de crecimiento futuro en la biofarmacéutica orientada a la salud de la mujer".

En junio de 2021, Organon adquirió JADA, un dispositivo médico que utiliza un vacío intrauterino de baja intensidad para controlar y tratar el sangrado uterino o las hemorragias posparto anormales cuando se requiere un tratamiento conservador. Desde la adquisición, Organon conformó un equipo sólido que deja a Laborie en buenas condiciones para seguir ampliando con éxito tanto el alcance como el valor del producto.

“El parto es uno de los momentos más personales y profundos en la vida de una mujer, y todas las madres merecen sentirse acompañadas durante el proceso. El sistema JADA ayuda a los equipos de atención a proporcionar tratamiento médico cuando más se necesita, y formar parte de esa misión es algo que en Laborie valoramos profundamente y asumimos con orgullo y propósito", afirmó Chris Smith, presidente y director ejecutivo de Laborie. "Nos inspira igualmente la dedicación y la fortaleza del equipo comercial detrás de JADA y nos complace que se sumen a Laborie para fortalecer nuestro liderazgo en el segmento obstétrico”.

El valor total de la transacción, que asciende hasta $465 millones, representa 6,5 veces los ingresos de JADA en los últimos 12 meses, lo que refleja el éxito del lanzamiento y la expansión de JADA en Estados Unidos durante los últimos cuatro años. Los ingresos netos obtenidos de la operación se destinarán a reducir la deuda, en consonancia con el objetivo previamente declarado por la empresa de reducir su razón de deuda neta sobre los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) ajustados.

La transacción fue aprobada por el consejo de administración de la compañía y se prevé que se cierre durante el primer trimestre de 2026, sujeta a las aprobaciones reglamentarias pertinentes y otras condiciones de cierre habituales, incluida la participación adecuada de los representantes de los empleados en determinados mercados fuera de los Estados Unidos.

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de Organon.

Indicaciones de uso

El sistema JADA® está diseñado para controlar y tratar el sangrado uterino o las hemorragias posparto anormales cuando se justifica un tratamiento conservador.

Contraindicaciones

Embarazo intrauterino en curso.

Ruptura uterina no tratada.

Inversión uterina no resuelta.

Cáncer de cuello uterino activo.

Diagnóstico de anomalía uterina.

Infección purulenta activa en vagina, cuello uterino o útero.

Para cesáreas: dilatación del cuello uterino <3 cm antes usar el sistema JADA.

Advertencias

No aplique demasiada fuerza al insertar el dispositivo JADA en el útero, ya que podría producirse un traumatismo en la pared uterina, incluida una perforación.

No se ha establecido la seguridad y eficacia del sistema JADA en partos con edad gestacional de menos de 34 semanas o, en caso de embarazos múltiples, con un tamaño uterino inferior al de 34 semanas. Con un tamaño uterino más pequeño, puede haber mayor riesgo de perforación y expulsión.

Si hay signos de deterioro del estado de la paciente o no hay mejoría, debe realizarse una nueva evaluación y, posiblemente, optar por un tratamiento y manejo más agresivos del sangrado uterino o las hemorragias posparto anormales.

JADA no sustituye el tratamiento quirúrgico ni la reanimación con líquidos en casos de hemorragias/sangrados uterinos posparto anormales que pongan en peligro la vida.

Elimine el aire del sello cervical antes de utilizar el dispositivo para minimizar el riesgo de embolia gaseosa en caso de que se rompa el sello cervical.

Llene siempre el sello cervical con líquido esterilizado. No lo llene con aire, dióxido de carbono ni ningún otro gas para minimizar el riesgo de embolia gaseosa en caso de que se rompa el sello cervical.

Para informar eventos adversos o quejas sobre la calidad del dispositivo JADA, llame al 844-JADAMOM.

Lea las Instrucciones de uso para obtener información importante antes de utilizar el dispositivo JADA.

Acerca de Organon



Organon (NYSE: OGN) es una compañía internacional de atención de salud, cuya misión es ofrecer medicamentos y soluciones eficaces para llevar una vida más saludable todos los días. Organon cuenta con una cartera de más de 70 productos en el ámbito de la salud de la mujer y las medicinas generales, incluidos los medicamentos biosimilares. Se centra en abordar las necesidades de salud que afectan de forma exclusiva, o bien, en un grado desproporcionado o diferente a las mujeres y, al mismo tiempo, amplía el acceso a tratamientos esenciales en más de 140 mercados.

Con sede central en Jersey City, Nueva Jersey, Organon tiene el compromiso de promover el acceso, la asequibilidad y la innovación en la atención de salud. Obtenga más información en www.organon.com y síganos en LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok y Facebook.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas



Con excepción de la información histórica, este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” conforme al significado previsto por las disposiciones de puerto seguro establecidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995, incluidas, entre otras, las siguientes: declaraciones sobre los beneficios de la transacción propuesta con Laborie; el plazo previsto para completar dicha transacción; las ventajas estratégicas y de otro tipo que podrían aportar; el uso de los ingresos derivados de la operación y otras declaraciones sobre creencias, objetivos, planes o perspectivas futuras de Organon y Laborie. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como “objetivo”, “metas”, “potencial”, “prever”, “esperar”, “creer”, “futuro”, “oportunidad” u otros términos con significados similares. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la dirección de la compañía y están sujetas a riesgos e incertidumbres relevantes. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o si se materializan los riesgos o incertidumbres, los resultados reales podrían diferir de manera sustancial de los establecidos en las declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres incluyen, por ejemplo, los relacionados con la obtención de las aprobaciones reglamentarias y el cumplimiento o el incumplimiento de otras condiciones de cierre en el plazo previsto, incluida la probabilidad de que la transacción propuesta no se concrete, así como los riesgos relacionados con la capacidad de lograr los beneficios estratégicos, financieros o de otro tipo previstos en la operación. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva por la aparición de información nueva, ni por eventos futuros u otras cuestiones. Otros factores que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas pueden consultarse en los documentos presentados por la compañía ante la SEC, incluido su informe anual más reciente en el Formulario 10-K, los informes actuales en el Formulario 8-K y las presentaciones posteriores ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

