Organon adquiere los productos anticonceptivos Marvelon® y Mercilon® en la República Popular China, incluidos Hong Kong y Macao, y acuerda adquirir estos productos en Vietnam

La adquisición se suma inmediatamente a la oferta de anticonceptivos de Organon y continúa construyendo una sólida base en la salud de la mujer en todo el mundo

JERSEY CITY, N.J.–(BUSINESS WIRE)–Organon (NYSE: OGN) anunció hoy que adquirió a Bayer AG los derechos de Marvelon® y Mercilon®, píldoras anticonceptivas orales combinadas de uso diario, en la República Popular China, incluidos Hong Kong y Macao, y llegó a un acuerdo para adquirir los derechos de estos productos en Vietnam. Marvelon y Mercilon ya son propiedad de Organon, que los fabrica y comercializa como anticonceptivos orales con receta en otros 20 mercados. Esta adquisición otorga a Organon la plena propiedad a nivel mundial de estas marcas (excepto en Corea del Sur) al volver a adquirir los derechos sobre ellas en estos mercados. Se espera que el acuerdo para adquirir los derechos en Vietnam se cierre en la primera mitad de 2022 y está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria.

“ Esta es una oportunidad importante para Organon, ya que buscamos hacer crecer nuestra cartera de anticonceptivos y reforzar aún más nuestra oferta a las mujeres en todas las partes del mundo a través del desarrollo comercial estratégico”, afirmó Susanne Fiedler, directora comercial de Organon. “ Con Marvelon y Mercilon en la República Popular China, incluido Hong Kong y Macao, y posiblemente en Vietnam, tendremos la oportunidad de llegar a más mujeres que buscan opciones anticonceptivas en estos mercados y ayudar a empoderarlas con opciones en un área de la salud que es importante para ellas”.

Actualmente, Marvelon está disponible sin receta en la República Popular China y tanto Marvelon como Mercilon están disponibles sin receta en Hong Kong y Macao. Marvelon y Mercilon están actualmente disponibles con receta en Vietnam. Ambos anticonceptivos fueron adquiridos por Bayer AG en estos mercados a Merck & Co, Inc. en 2014 como parte de la venta del negocio de cuidado del consumidor de Merck & Co. Marvelon y Mercilon no están disponibles en Estados Unidos.

Acerca de Organon

Organon es una empresa de salud global formada luego de una escisión de Merck, (NYSE: MRK), conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, dedicada a mejorar la salud de las mujeres a lo largo de sus vidas. Organon posee una cartera de productos compuesta por más de 60 medicamentes y productos en una amplia gama de áreas terapéuticas. Con el liderazgo de esta cartera de productos femeninos, y junto con un negocio de biosimilares en permanente expansión y una franquicia estable de medicamentos establecidos, los productos de Organon generan un sólido flujo de efectivo que financia inversiones en innovación y futuras oportunidades de crecimiento. Además, Organon busca oportunidades de colaboración con innovadores en el sector farmacéutico que quieran comercializar sus productos aprovechando su escala y su presencia en mercados internacionales de rápido crecimiento.

Organon posee una presencia global, con un alcance geográfico y una presencia significativos, capacidades comerciales de clase mundial y aproximadamente 9500 empleados. Sus oficinas centrales están ubicadas en Jersey City, Nueva Jersey.

Para obtener más información, visite http://www.organon.com y conéctese con nosotros en LinkedIn e Instagram.

Declaraciones prospectivas de Organon

A excepción de la información histórica en este documento, este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre las expectativas de la dirección acerca de la adquisición de Marvelon y Mercilon por parte de Organon, (incluidos el momento y los beneficios esperados de la misma), la capacidad de Organon para aumentar su cartera de anticonceptivos y su capacidad para reforzar su oferta y llegar a más mujeres. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse con palabras como “espera” o “se espera”, “potencial”, “pretende”, “anticipa”, “planea”, “cree”, “busca”, “estima” o palabras con un significado similar. Dichas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la dirección de Organon y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. Si las suposiciones subyacentes resultan inexactas o los riesgos o incertidumbres se materializan, los resultados reales pueden diferir en términos materiales de los establecidos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la incapacidad de ejecutar nuestra estrategia de desarrollo empresarial, la incapacidad de obtener la aprobación reglamentaria para dicha adquisición en Vietnam, la incapacidad de obtener los beneficios de nuestra adquisición de Marvelon y Mercilon o cualquier otra adquisición prevista; las condiciones generales de la industria y la competencia; los factores económicos generales, incluidas las fluctuaciones de los tipos de interés y de los tipos de cambio; el impacto de la actual pandemia de la COVID-19 y la aparición de cepas variantes; el impacto de la regulación de la industria farmacéutica y de la legislación sanitaria en Estados Unidos y a nivel internacional; las tendencias globales hacia la contención de los costos sanitarios; los avances tecnológicos; los nuevos productos y patentes obtenidos por los competidores; los desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación reglamentaria; la capacidad de Organon para predecir con exactitud sus futuros resultados financieros y su rendimiento; la capacidad de Organon para predecir con exactitud las futuras condiciones del mercado; las dificultades o los retrasos en la fabricación; la inestabilidad financiera de las economías internacionales y el riesgo soberano; las dificultades para desarrollar y mantener relaciones con las contrapartes comerciales; la dependencia de la eficacia de las patentes de Organon y otras protecciones para los productos innovadores; y la exposición a los litigios, incluidos los litigios de patentes, y/o las acciones reglamentarias.

Organon no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otra forma. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran en términos materiales de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en los archivos de Organon con la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluida su declaración de registro en el Formulario 10 y los posteriores informes trimestrales en el Formulario 10-Q, disponibles en el sitio de Internet de la SEC (www.sec.gov).

