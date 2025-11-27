Organizadores de Miss Universo culparon a Miss Jamaica de su estrepitosa caída 

Recientemente, se desató una polémica en el mundo de los certámenes de belleza tras conocerse que Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída en pleno escenario.

La información fue revelada por una concursante, quien describió como “aterrador” el momento vivido durante el concurso.

Durante el certamen Miss Universo, una inesperada caída causó sorpresa tanto a los asistentes como a quienes seguían la transmisión.

Según reportes de medios internacionales, la representante de Miss Universo responsabilizó públicamente a Miss Jamaica, sugiriendo que su compañera fue la causante de este incidente.

Versión de los hechos según una participante

En declaraciones recogidas por la prensa, una concursante aseguró que la caída "fue aterradora" y que el ambiente en el backstage se tornó tenso tras el accidente.

Aunque no existen pruebas concluyentes sobre una posible intención, el caso reavivó la discusión sobre la presión y rivalidad en este tipo de eventos internacionales.

Diversos expertos consideran que el certamen Miss Universo está marcado por la competencia y el nerviosismo, situaciones que pueden llevar a malentendidos.

Ante el impacto mediático del suceso, la organización del certamen no ha emitido un comunicado oficial, pero la noticia sigue generando reacciones en redes y análisis en portales de entretenimiento.