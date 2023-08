Organización Sin Fines de Lucro que Ofrece Acelerador de Negocios se expande a Arizona, California y Texas

EforAll pone a prueba sus primeros programas totalmente virtuales en inglés y español para atender a emprendedores subrepresentados

LOWELL, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Entrepreneurship for All (EforAll), una organización sin fines de lucro cuya misión es acelerar el impacto económico y social a través del emprendimiento inclusivo, anunció hoy el lanzamiento de su primer programa Acelerador de Negocios totalmente virtual para ayudar a alcanzar su objetivo de servir a 50.000 emprendedores para 2030. Esta iniciativa, que se pondrá a prueba en Arizona, California y Texas en enero de 2024, está diseñada para evaluar la capacidad de EforAll para proporcionar acceso al programa a los aspirantes a emprendedores en comunidades donde no existe una ubicación física.





EforAll, un Acelerador de Negocios comunitario de eficacia y éxito comprobados, ha ayudado a poner en marcha 1.400 empresas, que han creado más de 2.000 puestos de trabajo y generado más de 66 millones de dólares en ingresos sólo en 2022. Disponible para el público sin costo alguno, el Acelerador Virtual seguirá el modelo de grupos existente, ofreciendo un programa de 12 semanas que brinda a los participantes capacitación empresarial inmersiva, mentoría y acceso a una red profesional ampliada, así como la oportunidad de ganar capital semilla.

“Este Acelerador Virtual nos da la posibilidad de ampliar nuestra comunidad, crear un mayor impacto social y atender a más emprendedores subrepresentados que conceptualizan un plan de negocio”, dijo Meralis T. Hood, CEO de EforAll. “Nuestra decisión de poner en marcha este programa piloto en Arizona, California y Texas está impulsada por nuestro deseo de probar este programa en nuevos lugares con demografía diversa, amplias comunidades de habla hispana y una oportunidad de servir al ecosistema empresarial de las comunidades.”

El modelo de grupos de los programas en inglés y español (EparaTodos) está diseñado para facilitar la colaboración y el trabajo en equipo. Cada grupo aceptará a un total de 15 emprendedores que están ubicados a lo largo de estos tres estados y proporcionará un equipo de hasta tres mentores dedicados a cada emprendedor. Los participantes aprenderán a dominar los retos críticos de las primeras etapas empresariales, al tiempo que recibirán acceso a una red profesional local, regional y nacional.

“EforAll se fundó con la misión de ayudar a cerrar la brecha de la desigualdad y crear oportunidades de empleo a través del emprendimiento inclusivo”, dijo Gururaj “Desh” Deshpande, patrocinador fundador de EforAll. “En todas las comunidades a las que ha servido esta organización, ha demostrado su capacidad para hacer precisamente eso. Estoy orgulloso de sus logros hasta la fecha y seguiré apoyando a EforAll a medida que impulse sus planes de expansión nacional”.

El plazo de solicitud para los programas virtuales en inglés y español está abierto desde ahora hasta el 26 de octubre. Los emprendedores que residan en estos estados y deseen lanzar un negocio en ellos pueden obtener más información y presentar su solicitud en eforall.org/virtual-accelerator/, en inglés, o en eforall.org/es/acelerador-virtual/, en español.

Cualquier persona que tenga preguntas sobre este programa puede ponerse en contacto con la organización en virtual@eforall.org.

Acerca de EforAll

Entrepreneurship for All (EforAll) es una organización sin fines de lucro que se asocia con comunidades de todo el país para ayudar a personas subrepresentadas a iniciar y desarrollar sus negocios con éxito a través de capacitación en negocios, mentoría intensiva y una amplia red de apoyo profesional. Hasta la fecha, los exalumnos de EforAll han puesto en marcha más de 1.400 negocios. En 2022, los negocios de los exalumnos de EforAll crearon 2.108 puestos de trabajo y generaron más de $66 millones de dólares en ingresos, a pesar de la pandemia. Los programas están disponibles tanto en inglés como en español. Las sedes actuales de EforAll incluyen Longmont, Colo.; Lowcountry, South Carolina; Maine; Northwest Arkansas; Rhode Island; y las siguientes comunidades de Massachusetts: Berkshire County, Cape Cod, Fall River/New Bedford, Worcester, Lynn, Merrimack Valley, Pioneer Valley y Roxbury. Para obtener más información sobre EforAll, visite eforall.org.

Contacts

virtual@eforall.org