Organización histórica demanda a la administración Trump por construcción de nuevo salón en la Casa Blanca

La principal organización estadounidense dedicada a la preservación histórica presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para detener la construcción de un ambicioso salón en la Casa Blanca, hasta que los comités de revisión correspondientes evalúen el proyecto.

La National Trust for Historic Preservation, una organización sin fines de lucro con autorización del Congreso para proteger edificios históricos, explicó que decidió recurrir a los tribunales tras no recibir respuesta a una carta previa en la que solicitaba la suspensión de las obras.

El grupo, que califica el proyecto como “ilegal”, pidió al Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia que detenga cualquier actividad adicional hasta que la administración cumpla con los procesos de revisión, incluyendo un periodo de comentarios públicos.

Carol Quillen, presidenta y directora ejecutiva de la organización, señaló: “La Casa Blanca es, sin duda, el edificio más emblemático de nuestro país y un símbolo reconocido mundialmente de los ideales estadounidenses. Como entidad encargada de proteger los lugares donde nuestra historia ocurrió, la National Trust se vio obligada a presentar esta demanda”.

La acción legal incluye como demandados a Donald Trump, el Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior y la Administración de Servicios Generales, así como funcionarios de estas agencias. El caso será revisado por el juez de distrito Richard Leon, designado durante la presidencia de George W. Bush.