Organismo independiente –que no sea la OMS– debe supervisar el acuerdo sobre pandemias, expresó la AHF

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Después de la publicación del proyecto preliminar del acuerdo sobre pandemias (CA+ de la OMS) redactado por el Órgano de Negociación Internacional (INB) de la Organización Mundial de la Salud el 1 de febrero, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) insta al establecimiento de un organismo independiente, externo y por encima de la estructura de gobernanza de la OMS para prevenir otra catástrofe de salud pública como la pandemia de la COVID-19. El INB analizará el CA+ de la OMS en su cuarta reunión que se llevará a cabo entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.

El artículo de The Lancet A Global Public Health Convention for the 21st Century (Una Convención Global para la Salud Pública para el Siglo XXI) detalla las reformas necesarias para una nueva arquitectura de salud global, que están amparadas en una amplia gama de temas importantes, entre los que se incluyen equidad, gobernanza, coordinación global y financiación sanitaria global. Si bien el proyecto preliminar incluye varias de las recomendaciones en el artículo, el CA+ de la OMS carece de una propuesta adecuada para un órgano regulador eficaz que cuente con los mecanismos adecuados para fomentar el cumplimiento normativo.

Antes de la publicación del proyecto preliminar, los expertos en salud pública a nivel global hicieron un llamado a la creación de un organismo independiente que estuviera por encima o por fuera de la estructura de gobernanza de la OMS. La necesidad de que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciera un organismo y que comprendiera a los jefes de Estado y gobiernos también se hizo eco en el informe del Panel Independiente de Alto Nivel del G20, publicado en junio de 2021.

“Fue claro antes y durante los picos de la pandemia que la OMS no era suficiente -no era suficientemente fuerte ni fiable- para hacer cumplir o para convencer a todos los países de seguir el Reglamento Sanitario Internacional [IHR-2005]. Demasiados países siguieron su propio camino e ignoraron las recomendaciones de la OMS”, expresó el Dr. Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global de la AHF (AHF Global Public Health Institute). “La COVID-19 tocó e impactó todo, desde la salud y la economía hasta las políticas y las comunidades. La OMS no fue suficiente y, por consiguiente, necesitamos un organismo más eficaz para lidiar con las pandemias”.

Este organismo independiente necesario abordaría las deficiencias observadas durante la respuesta ante la pandemia de la COVID-19, que incluye la división geopolítica y bloqueos en la OMS y la necesidad de mantener compromisos políticos de alto nivel y monitorizar el progreso hacias las metas y los objetivos con respecto a la pandemia establecidos por la OMS. También debería guiar la asignación de recursos en la financiación sanitaria global y hacer responsables a las personas. Si bien el proyecto preliminar contiene estipulaciones para establecer un organismo regulador del CA+ de la OMS (Artículo 20), es esencial que sea independiente y [que trabaje] en condiciones de igualdad con la OMS.

“La OMS también falló en obtener toda la información secuencial genómica inicial y epidemiológica de China, lo que hubiera permitido a los científicos discernir sobre los orígenes de la SARS-CoV-2”, agregó el presidente de AHF, Michael Weinstein. “La teoría de la fuga del laboratorio de Wuhan aún es un gran signo de interrogación y la falta de transparencia en el descuido de los EE. UU. en la investigación de los beneficiarios de su investigación ha sido puesta en cuestión -otra indicación de que la OMS no ha podido siquiera hacer cumplir la transparencia epidemiológica- una debilidad que tuvo desde su fundación”.

El proyecto preliminar no relega el establecimiento de mecanismos de cumplimiento al organismo regulador o COP del CA+ de la OMS (Artículo 22). Los mecanismos de responsabilidad, así como también los incentivos y desincentivos para el cumplimiento normativo, deben redactarse en el acuerdo en lugar de negociarse después de que entre en vigencia. Se deben delinear estos mecanismos con claridad en el CA+ de la OMS para garantizar que son legalmente vinculantes, mientras que las decisiones tomadas después del hecho del COP pueden no ser legalmente vinculantes.

Por último, la falta de representación por parte de los protagonistas no estatales (organizaciones no gubernamentales/sociedad civil) en la estructura de gobernanza descripta en el acuerdo propuesto es decepcionante. Durante toda la evaluación de las reformas necesarias y los cambios propuestos, los protagonistas no estatales han sido un componente integral del ecosistema de salud global. Por consiguiente, en adelante, se debe permitir que la sociedad civil y otros protagonistas no estatales emitan una opinión adecuada en el proceso y la estructura del CA+ de la OMS.

