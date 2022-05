Oregon Tool Celebra el 75.o Aniversario

El fabricante mundial celebra un hito reflexionando sobre sus raíces y herencia: la historia de un hombre, un escarabajo de madera y un diseño de cadena para sierras que revolucionó la industria forestal y le da forma hasta el día de hoy.

PORTLAND, Ore.–(BUSINESS WIRE)–En 1947, el guardabosques Joe Cox observó las mandíbulas en forma de C de una larva de escarabajo de madera masticando hábilmente la madera. Esta fue la inspiración para su “Cox Chipper Chain” (Cadena de astilladora Cox), que inventó silenciosamente en el sótano de su casa en Portland, Oregón. Ese mismo año, Cox fundó Oregon Saw Chain Corp. para producir su cadena para sierra, desde una empresa nueva en un sótano hasta un fabricante global. Con el tiempo, Cox y su cadena para sierra revolucionaron la industria maderera y, en la actualidad, la empresa que fundó es el fabricante de la World’s #1 Saw Chain™ (Cadena para sierra n.º 1 del mundo).





La empresa, hoy conocida como Oregon Tool, se ha convertido en una organización multinacional con numerosas adquisiciones y fusiones. Con 3000 miembros de equipo, Oregon Tool vende miles de productos en más de 110 países. Oregon Tool es el principal fabricante de cadenas para sierras y barras guía para motosierras, cadenas de diamante para sierras para trabajos de hormigón y tuberías y accesorios para tractores agrícolas y el principal proveedor de fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) de piezas de repuesto y de primera instalación.

“Joe Cox buscó mejorar el rendimiento de corte para aquellos en su industria. Su espíritu innovador y pionero lo llevó a buscar una solución en la naturaleza, y lo que aprendió del escarabajo de la madera proporcionó el modelo no solo para su cadena homónima, sino para todas las cadenas para sierras fabricadas en los últimos 75 años”, señaló Paul Tonnesen, director ejecutivo de Oregon Tool. “Los esfuerzos de Joe cambiaron la industria y dieron paso a nuestra empresa, y lo que hizo y quién era continúa inspirando a nuestros miembros del equipo en todo el mundo.”

A lo largo de las décadas, Oregon Tool ha seguido adoptando la innovación de su fundador y se ha arraigado durante mucho tiempo en cuatro valores fundamentales de liderazgo con humildad, espíritu pionero, administración global y propiedad. La empresa es líder en la fabricación de cadenas para sierras y otras herramientas que han abierto un camino hacia formas de corte más fáciles y seguras. La marca Oregon® estableció los estándares de seguridad de las motosierras para la industria en la década de 1970, y la marca ICS® innovó el segmento de corte de hormigón con cadena de diamante con cortadoras eléctricas que ofrecían a los profesionales una forma más segura de cortar tuberías en las zanjas.

Como un guiño a su herencia y abrazando sus valores fundamentales, Oregon Tool ha lanzado el T.R.E.E. Iniciativa, centrándose en cuatro áreas clave: Formación, Recuperación, Medio Ambiente y Educación. Como parte de T.R.E.E., la empresa continúa su asociación con Tree-Nation para promover la reforestación, con el objetivo de plantar 75 000 árboles en 2022. La compañía organizará su segundo evento anual RUN, WALK, BIKE (CORRER, CAMINAR, BICICLETA) durante todo el año, que invita a los miembros del equipo de todo el mundo a moverse en apoyo de la salud del planeta.

Acerca de Oregon Tool

Oregon Tool es una plataforma global de herramientas de corte de precisión de marca prémium impulsada por el mercado de accesorios. La cartera de marcas de la empresa se especializa en herramientas de corte de precisión de grado profesional para los sectores de silvicultura, césped y jardinería; agricultura, ganadería y labranza; y corte y acabado de hormigón. Con sede en Portland, Oregón, y una presencia multinacional de fabricación y distribución, Oregon Tool vende sus productos en más de 110 países a través de las marcas Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit®, Carlton® y SpeeCo®. La empresa es el fabricante número uno del mundo de cadenas para sierras y barras guía para motosierras y cadenas de diamante para sierras para trabajos de hormigón y tuberías, un fabricante líder de accesorios para tractores agrícolas y el principal proveedor de OEM de piezas de repuesto y de primera instalación. Para obtener más información, ingrese a www.oregontool.com.

